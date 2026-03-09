73岁普京录影清喉咙不停咳 NG画面外流官方急删除

俄罗斯总统普京周日在官方频道发布的一段致词影片引发关注，片中有约30秒是普京频频咳嗽、清喉咙并要求重录的NG画面，影片发布短暂数分钟后遭删除。

据美国《新闻周刊》（Newsweek）报道，该影片是普京为3月8日国际妇女节录制的致词。73岁的普京不断清喉咙，一度指向喉咙位置向工作人员示意，还表示：「让我再说一遍，因为我的喉咙有点沙哑，今天我说了很多话。」

后来相关咳嗽与停顿的NG画面被剪辑掉。在最终正式发布的影片中，普京向俄罗斯女性表达祝贺，并称俄罗斯社会「始终以最温暖的情感庆祝这个节日」。他在致词中也提到，在「特别军事行动」地区工，即在顿巴斯（Donbas）与「新俄罗斯」（Novorossiya）工作的女性。

外媒推测普京咳嗽的画面属误传，AI检测工具也认为该影像极高机率为真实画面。

自俄罗斯出兵乌克兰以来，普京的健康状况备受关注，曾有多种未经证实的说法，指他患上帕金逊症或癌症等。不过，西方情报官员表示，目前没有迹象显示普京患有严重疾病，克里姆林宫也多次重申普京健康状况良好。