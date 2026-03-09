Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

18禁︱澳洲今禁未成年者上「咸网」 业界须负责「验明正身」

更新时间：18:05 2026-03-09 HKT
发布时间：18:05 2026-03-09 HKT

澳洲继推出未成年社交媒体禁令后，9日起，亦禁止18岁以下人士，在网上接触色情内容，包括游戏、AI聊天、搜索引擎等均在受限之列。

违者可罚2.6亿元

综合外电报道，根据澳洲网路安全监管的新保护儿童法令，业界需在9日起，禁止未满18岁人士浏览色情网站。

澳洲有部份色情网站在9日前，已限制非会员浏览、停止新会员注册，新例实施后更要强制使用年龄验证技术，确保只有成年人才可造访网站。

相关新闻：全球首例｜澳洲实施青少年社交媒体禁令 阿尔巴尼斯：摆脱无止尽滑手机生活

新限制中不适合孩童内容，包括色情、暴力、自杀与饮食失调等资讯，规管范围除了色情网站外，寻引擎、手机应用程式商店，以及包含聊天机器人在内的生成式人工智慧系统等，俱受限制。

违反规定的业者，每次违规最高可被处以4950万澳币（约2.6亿港元）罚款。

澳洲去年12月已禁止16岁以下孩童，使用社群媒体平台。

