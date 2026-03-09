伊朗局势 | 伊朗诞新领袖后首向以国射导弹 国会议长：不寻求与侵略者停火

伊朗选出已故最高领袖哈梅内伊之子穆杰塔巴为新任最高领袖之后，周一清晨随即以穆杰塔巴的名义向以色列发射导弹。伊朗革命卫队已宣誓效忠穆杰塔巴，准备完全服从并自我牺牲，执行他的神圣命令，并警告说，他们有足够的补给可以继续在中东进行无人机和导弹战争长达6个月。伊朗国会议长亦扬言，伊朗并不寻求与侵略者停火，而是强调对其进行坚决惩罚。

以穆杰塔巴名义发射

伊朗国营媒体播出一枚据称向以色列发射的导弹，口号为「奉穆杰塔巴命令」。以色列商业中心特拉维夫上空传出多处爆炸声，当地紧急服务组织，表示以色列中部有6人受伤。当天清晨，卡塔尔也传出爆炸声，当地是美国主要空军基地的所在地。巴林也受到伊朗无人机袭击，酿成数人受伤，一座海水淡化厂也遇袭损毁。

伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼表示，尽管面临外部威胁，伊朗专家会议仍选出新任最高领袖。他呼吁在最高领袖领导下团结一致，赢得战争。

国安会秘书吁团结一致赢得战争

拉里贾尼说，专家会议选举程序「透明合法」。伊朗比以往任何时候都更需要团结，「新任最高领袖必须在战争时期以强大的力量治理国家」。

而伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫指，美国和以色列是造成地区通胀与不安全局势的主要因素，并警告称，针对基础设施的打击必然会遭到对等回应。

卡利巴夫说，伊朗在「真实承诺4」行动中通过调整战术并运用非对称作战方式，展示了新的导弹作战能力，在多轮行动中打乱了敌方防空系统的计算。他表示，火力规模阶段性减少并不意味著软弱，而是源于作战设计中对「质量和精度」要求的提升。

国会议长：局势已进入消耗阶段

他说：「铁穹防空系统已不再是所谓的铁穹，我们想打哪里就能打哪里。」

卡利巴夫又表示，美国方面原本预计冲突将在短时间内结束，但这一判断已经失败，局势已进入消耗阶段，并对地区乃至全球经济造成影响。

他表示，伊朗并不寻求与侵略者停火，而是强调对其进行坚决惩罚。如果针对伊朗能源储备和其他基础设施的打击继续发生，伊朗将采取对等回应。

斥特朗普依据以色列错误情报分析

卡利巴夫同时批评美国总统特朗普在决策中依据以色列提供的错误分析和情报，并称以色列正在向美国政府施加影响。他说，特朗普将以色列利益置于「美国优先」之上，使美国士兵和美国经济为以色列「付出代价」。

而特朗普表明，如果穆杰塔巴得不到美方的批准，他撑不了多久。以色列军方也警告任何继任者「我们将毫不犹豫地针对你们」。

