伊朗局势｜据报伊朗已对下任最高领袖作决定 特朗普：未经美方批准将「不会长久」

据伊朗媒体报道，负责选出下一任最高领袖的伊朗专家议会已完成领导人遴选工作，但最终决定尚未正式公布。

哈梅内伊次子或成下任最高领袖

「专家议会」成员Hosseinali Eshkevari表示在影片中指出：「领导人问题已经完成。哈梅内伊之名将延续。投票已完成，我希望当局尽快宣布。无需担心。」报道指，言论被视为已故最高领袖哈梅内衣的次子穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）可能被宣布为新任最高领袖。

惟特朗普在接受ABC News访问时表示：「他必须获得我们的批准，否则不会长久。我们要确保未来不必每十年就回头处理同样问题。」他补充说，若有人能成为「好的领导人」，即使与旧政权有关联，他也愿意批准。

最高领袖哈梅内衣的次子穆杰塔巴可能被宣布为新任最高领袖。路透社

谈及伊朗核武问题，特朗普未排除派遣特种部队夺取浓缩铀，他强调「所有选项都在桌面上」。白宫高级官员透露，伊朗已有足够浓缩铀在十天内达到武器级水平，多数存放于近期遭美军空袭的纳坦兹、伊斯法罕及福尔多核设施。官员表示，若美军控制相关设施，可直接对浓缩铀进行处理。

相关新闻：伊朗局势｜美以讨论派遣特种部队 夺伊朗450kg浓缩铀库存

谈及战争持续时间，特朗普未作预测，只表示「我们在致命力及进度上都领先计划」，并重申美军已击沉伊朗海军44艘船、摧毁空军与通讯设施，称伊朗「完全无防御能力，只会空谈」。