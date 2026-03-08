伊朗局势｜美驻挪威使馆附近爆炸 伊拉克使馆遭火箭弹袭击

美国驻挪威及驻伊拉克使馆先后遇袭。美国驻外使馆接连成为攻击目标。继驻伊拉克大使馆周六晚间遭火箭弹袭击后，驻挪威大使馆周日凌晨亦发生爆炸，两宗事件均未造成人员伤亡。

挪威使馆入口爆炸 警称损失轻微

挪威首都奥斯陆的美国大使馆，当地时间周日凌晨约1时发生爆炸。挪威警方声明指，爆炸地点为使馆领事部门的入口，造成轻微损失，暂无人员伤亡报告。

警方事故指挥官德尔默（Michael Dellemyr）表示，在接获多宗爆炸报告后，已即时调派大量警力到场，并就事件与大使馆方面取得联系。他强调，由于调查尚处于初期阶段，当局暂不会评论有关损失、爆炸物等细节。目前爆炸原因及涉案人员仍然未明，但警方未有排除事件与近期美国及伊朗的冲突有关。

挪威警方表示美国驻奥斯陆大使馆附近发生剧烈爆炸后，美国大使馆的现场照片。 路透社

伊拉克使馆遭四枚火箭弹攻击

另外，伊拉克内政部消息人士证实，美国驻伊拉克大使馆于周六晚间遭到火箭弹袭击。一名安全官员透露，共有四枚火箭弹射向大使馆，馆方的防空系统成功拦截其中三枚，余下一枚则落在大使馆空军基地的一片空地上，事件中无人受伤。

伊拉克武装部队总司令发言人努曼发表声明，指总理苏达尼已下令军方及安全部门，全力追查并缉捕涉事的袭击者，并誓言将其绳之于法。

报道指出，由于美国早前在伊朗的军事行动，美国位于中东地区的大使馆一直处于高度戒备状态。伊朗其后对美国的工业及外交目标发动报复式袭击，导致部分使馆遇袭。

