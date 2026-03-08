Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱以军发放哈梅内伊地堡3D片 藏平民区下百米跨越多条街︱有片

即时国际
更新时间：12:31 2026-03-08 HKT
发布时间：12:31 2026-03-08 HKT

以色列国防军（IDF）最近以3D动画，将已故伊朗最高精神领袖哈梅内伊的神秘地堡曝光。该座位于德黑兰市中心的地堡，深度达百米，内部设施完善，准备在战争爆发时，让哈梅内伊可以安全地指挥。不过，哈梅内伊在躲入地堡前已被美以联军炸死。

战时紧急指挥中心

据IDF公布的影片介绍，地煲设于德黑兰市中心的数条街道下，有多个隐秘的出入口、电梯及车道等。地堡深入地底近百米，内里有加固的会议室，方便哈梅内伊战时进行指挥。


相关新闻：伊朗局势｜伊朗拒绝无条件投降 特朗普：伊朗今将遭猛烈重击｜持续更新

以军发言人指，政权的选举人员继续使用地堡，因为他们认为那里安全无虞，但他们错了。他指，以军攻击该座伊朗最高领袖的安全紧急指挥中心，旨在进一步削弱伊朗中央的指挥控制能力。

 

