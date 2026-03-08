肯亚首都暴雨成灾酿23死 多辆汽车被冲走 航班受阻

肯亚首都奈洛比遭遇暴雨引发的突发水灾，造成至少23人死亡，多辆汽车被洪水冲走，东非最大机场的航班亦因此受阻，当局正全力展开救援。

肯亚总统鲁托（William Ruto）表示，已派遣包括军人在内的紧急救援队伍协调救援行动，并向受灾社区致以慰问。他在社交媒体声明中指，已下令立即从国家战略储备释出救灾物资，分发予受洪水影响的家庭。

据路透社指，有人被洪水冲走的汽车压着，一名老翁被冲走的汽车压住身亡。另外有三具遗体被从汽车底下被救出，其中部分死者疑因触电丧生。国家电力公司Kenya Power则表示，洪水损坏了一个变电站设备，至少影响14个社区。

国家航空公司肯亚航空（Kenya Airways）表示，暴雨导致奈洛比航班受阻，部分航班被迫改降至沿海城市蒙巴萨。

科学家指出，全球暖化正加剧东非洪水与干旱，降雨集中在更短且更强的时间段内。