伊朗局势︱外媒：俄罗斯提供关键情报　助伊朗精准轰炸美军基地及使馆

更新时间：10:10 2026-03-07 HKT
发布时间：10:10 2026-03-07 HKT

《华盛顿邮报》独家报道，俄罗斯正向伊朗提供重要军事情报，协助其锁定部署在中东地区的美军战机及舰艇等目标。有知情的美国官员指，这是俄罗斯直接或间接参与这场中东冲突的首个迹象，并显示战事已牵涉到美国的主要核武竞争对手。

相关新闻：伊朗局势｜恐爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似

美以向伊朗发动军事行动。法新社
驻沙特使馆中情局站点全毁

自美国于2月28日对伊朗发动代号为「史诗怒火」（Epic Fury）的军事行动后，伊朗已向美军基地及使馆等目标发射数千架无人机及多枚导弹。分析指出，情报共享完全符合伊朗攻击美军指挥设施与雷达的作战模式，而驻科威特美军基地早前遇袭导致6名美兵阵亡便是实证之一。

报道引述美国国务院内部评估文件显示，美国驻沙特阿拉伯首都利雅德大使馆内的中情局（CIA）站点，近日遭遇无人机精准打击。大使馆的部分建筑不但顶部坍塌，更被评估为「无法修复」，需紧急封闭，其余部分预计至少在未来1个月内都无法正常使用。

相关新闻：伊朗局势︱卫星影像揭美军防御系统及雷达遭炸毁　4天约失156亿军事资产

美国与以色列联手发动「史诗怒火」行动。(美联社)
俄罗斯先进卫星影像成关键

专家指，俄罗斯的先进太空能力与卫星影像，为缺乏军用卫星的伊朗提供极具价值的目标定位援助。卡内基国际和平基金会专家马西科特（Dara Massicot）表示，伊朗对美军预警雷达的打击极为精准，但俄方因专注于乌克兰战场，目前非常清楚不应直接以军事介入中东战局。

研究俄伊合作的专家格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）认为，伊朗在选择打击目标及突破美军防空系统上，展现出高度的作战「复杂性」。

另一方面，美国战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）强调，中俄并非这场战争的关键因素，而中国驻美大使馆亦发表声明指北京未协助伊朗防务，只呼吁冲突立即停止。

