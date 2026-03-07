伊朗局势｜卡塔尔警告波斯湾产油国恐全面停产　传中国向伊朗施压促解封霍尔木兹海峡

美国和以色列对伊朗发动的军事打击昨日进入第7天。伊朗总统佩泽希齐扬表示，一些国家已经开始进行调解，以结束战争。但美国总统特朗普同日在社交媒体宣称，「与伊朗不会达成任何协议，除非其无条件投降」。



卡塔尔能源部长预测，战火若持续，波斯湾所有能源出口国数日内将被逼停产，国际原油价格恐飙至每桶150美元。据报中国正与伊朗协商，希望能让装油气船只通过被伊朗封锁的霍尔木兹海峡。

伊朗总统佩泽希齐扬昨日说，一些国家已经开始进行调解，以结束战争，但他没有指明是哪些国家。自上周六美国和以色列发动联合空袭以来，卡塔尔、土耳其、埃及、阿曼都曾表示愿意进行调解。佩泽希齐扬在X网站发帖称：「一些国家已经开始进行调解。我们必须明确一点：我们致力于该地区的持久和平，但我们捍卫国家尊严和主权也毫不犹豫。调解应该针对那些低估伊朗人民并挑起这场冲突的人。」特朗普则在社交媒体宣称，「与伊朗不会达成任何协议，除非其无条件投降」。他还称美国「及其许多盟友」要「让伊朗再次伟大！」

相关新闻：伊朗局势｜美军疑误炸伊朗小学酿165死 母亲举书包课本哭诉照令人鼻酸

美以向伊朗发动军事行动。法新社

中国协商霍尔木兹海峡通航

卡塔尔能源部长卡比接受英国《金融时报》访问时表示，卡塔尔最大的液化天然气（LNG）厂日前遭伊朗无人机袭击，即使战争立即结束，卡塔尔也需耗时「数周至数月」才能恢复正常的供应周期。作为全球第二大液化天然气生产国的卡塔尔，在本周拉斯拉凡的工厂遇袭后，被逼宣布进入不可抗力状态。卡比说：「战火若持续，我们预期，所有还没宣布进入不可抗力的波斯湾出口国，未来几天内都会跟进。」卡比还说：「倘若他们不宣布，将会在某个时间点付出法律代价，这是他们的选择。」卡比说：「这将拖累全球经济，倘若战争持续数周，全球经济成长将受到冲击，能源价格将会攀涨。」

沙特阿拉伯与阿联酋虽然都有绕过霍尔木兹海峡的油管，得以输送部分石油产量到海峡外装载，但大量的石油生产仍受影响。卡比预测，倘若油轮或其他商船无法通过霍尔木兹海峡，油价恐在2至3周内飙涨至每桶150美元。

相关新闻：伊朗局势｜据报有中国货轮成功通过霍尔木兹海峡 伊军：仅针对美以欧船只

伊朗披露图片显示以军总参谋部总部大楼遭袭并燃起大火。

伊朗已封锁这个石油咽喉要道，全球五分一的石油及液化天然气供应被切断。3名外交消息人士告诉路透社，中国正与伊朗协商，希望能让原油和卡塔尔的液化天然气船只安全通过霍尔木兹海峡。据称，与伊朗关系友好且严重依赖中东供应的中国，对于德黑兰瘫痪海峡航运的举动感到不满，并正在向德黑兰施压，要求允许船只安全通行。中国约有45%的石油来自该海峡。船舶追踪数据显示，一艘名为「铁娘子号」（Iron Maiden）的船只在把讯号更改为「中国船东」（China-owner）后，日前于夜间通过了该海峡。

为稳定油价，美国财政部破例宣布给印度油商30天临时豁免，让印度可以购买俄罗斯石油。

卡塔尔最大的液化天然气厂日前遭伊朗无人机袭击，即便战争立即结束，卡塔尔也需耗时「数周至数月」才能恢复正常的供应周期。