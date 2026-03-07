伊朗局势｜据报有中国货轮成功通过霍尔木兹海峡  伊军：仅针对美以欧船只

美伊战火持续蔓延，全球能源要道霍尔木兹海峡陷入瘫痪，国际能源供应链面临空前冲击。正当数百艘油轮滞留海峡附近进退维谷之际，据报，一艘标注为「中国船主」的货轮连夜穿越海峡，成为冲突升级以来少数成功通行的船只。与此同时，伊朗当局明确划线：美、以、欧船只严禁通行，一旦发现「必将打击」。

「中国船主」成通行证 货轮连夜闯关

随着美以对伊朗发动军事打击进入第七天，这条被誉为「全球能源咽喉」的战略水道几近全面关闭，全球约两成石油与液化天然气供应遭到隔绝。伊朗伊斯兰革命卫队当地时间5日明确宣布，属于美国、以色列、欧洲国家及其支持者的军用和商用船只，一律不得通过霍尔木兹海峡，「如果被伊朗伊斯兰革命卫队发现，必将遭到打击」。

不过，伊朗军方发言人阿布法兹尔•谢卡尔奇6日晚强调，德黑兰无意完全关闭海峡。他表示：「我们重申霍尔木兹海峡的安全，并确认我们对它的控制，但我们不会关闭它。」伊朗常驻联合国代表团同日强调，所谓伊朗封锁海峡的说法「毫无根据，荒谬至极」，称伊朗始终恪守国际法，维护航行自由。

正当国际航运陷入停摆之际，一艘名为「铁娘子」号的货轮引起外界关注。船舶追踪数据显示，该船在凌晨沿阿曼海岸穿越霍尔木兹海峡时，将目的地讯号改为「中国船主」，随后顺利通过。

彭博社报道，这艘悬挂「中国所有」标识的散装货轮自去年底以来一直在波斯湾区域营运，其船东为上海一家海运公司。该公司以可能危及船员安全为由，拒绝就货轮运作置评。

路透社引述多名外交消息人士透露，北京正与德黑兰展开紧急磋商，争取允许运载原油及卡塔尔液化天然气的中国船只安全通行。消息指，中国作为全球最大能源进口国，约45%的进口原油需经霍尔木兹海峡运抵，同时也是伊朗原油的最大买家，对海峡被封锁的现状极为不满，正向伊朗方面施压。

三百艘油轮被困 能源供应拉警报

尽管中国船只获准通行，但整体航运恢复仍面临严峻挑战。据Vortexa船舶追踪数据，冲突爆发后第二天的3月1日，通过海峡的原油油轮仅剩4艘，而今年1月以来日均通行量约为24艘。根据Vortexa与Kpler统计，目前仍有约300艘油轮滞留海峡附近海域。

国际能源市场已感受到巨大冲击。冲突爆发以来，国际油价飙升逾15%。国际海事组织秘书长多明戈斯对海湾地区约2万名海员和1.5万名邮轮乘客的安全表示关切，呼吁各方共同努力尽快缓和局势，使航运恢复正常运营。

中方吁停火 维护海峡安全稳定

对于中方与伊朗磋商通行权的报道，中国外交部发言人毛宁6日在例行记者会上回应称，霍尔木兹海峡及其附近水域是重要的国际货物和能源贸易通道，维护这一地区的安全稳定符合国际社会共同利益。她敦促各方立即停止军事行动，避免紧张事态进一步升级，防止地区局势动荡对全球经济发展造成更大影响。

分析人士指出，霍尔木兹海峡最窄处仅三十多公里，且紧邻伊朗，在后续军事对抗中，该海峡的控制权将成为博弈焦点。一旦海峡长期受阻，势必加剧市场对石油供应短缺的担忧，推动国际油价持续上涨，对全球经济复苏构成新一轮冲击。