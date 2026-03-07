伊朗局势｜美军疑误炸伊朗小学酿165死 母亲举书包课本哭诉照令人鼻酸

伊朗南部米纳布（Minab）一所女子小学日前遭美国及以色列空袭炸毁，造成至少165名师生丧生。近日一段葬礼影片在网路流传，画面中一名母亲悲痛欲绝，左手拿著孩子的照片和课本，右手举著孩子的书包，胸前还挂著一件小小的上衣，情景令人鼻酸。

母亲哭诉悲痛画面 中国制书包成焦点

根据伊朗官方通报，位于米纳布的沙贾雷·塔耶贝女子小学（Shajareh Tayyebeh Girls' School）于2月28日遭到空袭直接命中。当时正值上课时间，校内约有170名女童。爆炸导致学校主体建筑严重坍塌，混凝土屋顶直接砸落在教室内。

相关新闻：伊朗局势｜小学遇袭酿165死 挖土安坟照令人泪目 鲁比奥称美军不会故意攻击校园

救援工作持续数日，现场画面显示废墟中散落著染血的课本和书包。由于遇难人数众多，当地医院太平间无法容纳，部分儿童遗体不得不暂存于冷藏车中。最终死亡人数锁定在165人，年龄大多介于7至12岁之间。另有至少95人受伤。

3月3日，数千名民众聚集在米纳布市中心广场，参加为这些孩子举行的集体葬礼。人们手中举著照片，上面是一张张稚嫩的笑脸。覆盖著伊朗国旗的小型棺木从卡车上传递过人群，送往墓地。

在伊朗媒体曝光的一段葬礼影片中，一名母亲左手拿著女儿的照片和课本，右手高举著孩子的蓝色书包，胸前还挂著一件小小的上衣，她在痛哭，也在控诉。她的女儿是这次空袭中丧生的学生之一。

眼尖网友发现，这个蓝色书包上印有「SHENG TAI」拼音标志。在中国购物网站上很容易找到同款书包，售价约38.9元人民币，商品页面写著「缤纷童年，活力满满」的宣传语。这段影片在网络上广泛流传，令无数网民感到心酸。

美媒：美军可能须对轰炸事件负责

美军这次空袭校园引起国际关注，《路透社》引述两名美国官员报道，美军调查人员坦言，美军很可能须要对这所学校被轰炸负责，但强调尚未达成最终结论或完成调查。官员表示，不排除未来可能出现新证据，证明美国无责或指向其他责任方。

而《纽约时报》收集并分析了大量卫星图片、现场影片及社交媒体资料后指出，小学很可能是美军轰炸霍尔木兹海峡附近伊朗革命衞队的海军基地时，遭遇了打击。

被炸小学邻近霍尔木兹海峡海军基地

报道指，这所小学临近连接霍尔木兹海峡的重要水道。由于周六是伊朗工作周的首日，攻击发生时，学生和教师都在上课。上午袭击发生后一小时内，社交平台开始出现多段小学建筑物爆炸影片与浓烟照片。经过分析，证实了学校和海军基地同时遭到袭击。其后网上流传的片段显示，学校建筑遭到严重破坏，当地居民与救援人员在倒塌校舍的瓦砾中搜寻生还者。

《纽约时报》向卫星图像供应商Planet Labs购买了周三拍摄的最新卫星图片。图片显示基地至少有6幢建筑被精确导弹击中，包括学校建筑物，4幢完全被毁，另有2座屋顶被击穿。曾在美国空军服役的拜仁认为最有可能的解释是，这所学校被错误判断为军事设施。

若蓄意攻击教育机构 或构成战争罪

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）3月5日在记者会上承认：「我们正在调查此事。」他强调美军「从不以民用目标为攻击对象」。美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）3日向记者表示，美国不会蓄意攻击学校。

以色列方面则否认涉案。以军发言人肖沙尼（Nadav Shoshani）表示，以军「目前不知道该地区有任何（以军或美军）行动」。

联合国人权事务高级专员图尔克（Volker Türk）呼吁对学校遇袭事件进行「迅速、公正和彻底的调查」。联合国人权办发言人沙姆达萨尼（Ravina Shamdasani）表示：「这简直太可怕了。」她强调，根据国际人道主义法，蓄意攻击教育机构、医院或任何其他民用建筑，很可能构成战争罪。

联合国教科文组织（UNESCO）也发表声明，对军事攻击影响教育机构深表关切，指出学童在学习场所应受国际人道法保护，攻击教育机构危及学生和教师，并损害受教育的权利。

此次空袭发生在美以对伊朗发动代号「史诗怒火」（Operation Epic Fury/Roaring Lion）联合军事打击的第一天。根据伊朗红新月会统计，截至3月5日，美以系列袭击已在伊朗全国造成至少1045人死亡。