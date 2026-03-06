Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Pokémon︱白宫发「宝可梦MAGA」梗图「抽水」 官方割席：未授权

即时国际
更新时间：17:15 2026-03-06 HKT
发布时间：17:15 2026-03-06 HKT

 

宝可梦（Pokémon）在全球备受欢迎，粉丝无数，连美国白宫都想借助宝可梦「抽水」。当地时间5日，美国白宫（White House）在社交媒体X贴出一张「MAGA版宝可梦」梗图

帖文梗图中见，有以宝可梦的风格写道：「make america great again」，背景都是宝可梦的图案。，疑似想蹭热门游戏热度，十多小时浏览量突破1700万。

宝可梦公司迅速发表声明与白宫划清界限，表示这些内容的创作或传播均与其无关，也从未授权任何人使用其知识产权。不过，帖文并未删除或修改。

