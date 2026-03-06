伊朗局势｜伊朗无人机母舰遭美军狂轰 瞬间变火海画面曝光
发布时间：13:40 2026-03-06 HKT
自美国与以色列于2月28日联手对伊朗发动突袭后，中东紧张局势已全面升级。美国中央司令部（CENTCOM）近日公开最新作战画面，展示一艘载运无人机的伊朗母舰，遭到美军猛烈轰炸，船体中弹瞬间引发大爆炸，整只船陷入火海，火光熊熊。
美国中央司令部今日（6日）早上透过社交平台X发布该段作战影片。军方在声明中表示，「美军毫不手软地执行著摧毁整个伊朗海军的计划」。从曝光的画面中清晰可见，该舰只在遇袭后瞬间爆发出强烈火光，并冒出浓浓黑烟。
虽然中央司令部并未具体说明这次攻击发生的确切海域，但现任美国中央司令部司令库柏（Brad Cooper）早前已对外透露作战进展 。
他指称，「美国目前已成功摧毁超过30艘伊朗船舰」，并特别提到「就在几个小时前，我们成功打击一艘伊朗无人机母舰」，外界相信他所描述的，正是最新曝光影片中的遇袭母舰。
