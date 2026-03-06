Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜伊朗无人机母舰遭美军狂轰 瞬间变火海画面曝光

即时国际
更新时间：13:40 2026-03-06 HKT
发布时间：13:40 2026-03-06 HKT

自美国与以色列于2月28日联手对伊朗发动突袭后，中东紧张局势已全面升级。美国中央司令部（CENTCOM）近日公开最新作战画面，展示一艘载运无人机的伊朗母舰，遭到美军猛烈轰炸，船体中弹瞬间引发大爆炸，整只船陷入火海，火光熊熊。

相关报道：伊朗局势｜武器大晒冷？伊发射超重型导弹袭以色列 美证实首出动新型自杀式无人机

美以向伊朗发动军事行动。法新社
美以向伊朗发动军事行动。法新社
美以向伊朗发动军事行动。(路透社)
美以向伊朗发动军事行动。(路透社)

美国中央司令部今日（6日）早上透过社交平台X发布该段作战影片。军方在声明中表示，「美军毫不手软地执行著摧毁整个伊朗海军的计划」。从曝光的画面中清晰可见，该舰只在遇袭后瞬间爆发出强烈火光，并冒出浓浓黑烟。

虽然中央司令部并未具体说明这次攻击发生的确切海域，但现任美国中央司令部司令库柏（Brad Cooper）早前已对外透露作战进展 。

相关报道：伊朗局势｜美媒揭国防部首次要求加派军事情报官 战事或打到9月｜持续更新

美军轰炸伊朗一艘载运无人机的母舰。(X@U.S. Central Command)
美军轰炸伊朗一艘载运无人机的母舰。([email protected]. Central Command)
美军轰炸伊朗一艘载运无人机的母舰。(X@U.S. Central Command)
美军轰炸伊朗一艘载运无人机的母舰。([email protected]. Central Command)

他指称，「美国目前已成功摧毁超过30艘伊朗船舰」，并特别提到「就在几个小时前，我们成功打击一艘伊朗无人机母舰」，外界相信他所描述的，正是最新曝光影片中的遇袭母舰。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
2026-03-05 16:51 HKT
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
19小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
影视圈
8小时前
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
2026-03-05 12:02 HKT
同居一年见真章 港女力数男友零家务贡献 食宵夜后竟然咁样挞落床 网民嘲极品：懒到出汁｜Juicy叮
同居一年见真章 港女力数男友零家务贡献 食宵夜后竟然咁样挞落床 网民嘲极品：懒到出汁｜Juicy叮
时事热话
3小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
将军澳医院85岁肠癌女病人疑造口手术出错 三周后始揭发 同日死亡
01:22
将军澳医院85岁肠癌女病人疑造口手术出错 三周后始揭发 同日死亡
社会
7小时前
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
01:01
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
社会
2小时前