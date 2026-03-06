Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意大利众院外委会月底访华　主席崔蒙迪冀成「世界第三支柱」

即时国际
更新时间：10:05 2026-03-06 HKT
发布时间：10:05 2026-03-06 HKT

意大利众议院外交委员会主席崔蒙迪（Giulio Tremonti）向《中央社》证实，众院外委会已接受中国官方邀请，预计将于3月下旬组团访问中国，目前具体的行程细节仍在磋商。

资深政客领衔推动双边国会交流

隶属意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）领导的「意大利兄弟党」的崔蒙迪政治资历丰富，过去曾出任意大利副总理、财政与经济部长，并担任过6届众议员与1届参议员。他与外媒记者餐叙时表示，此次访华单纯是双边国会交流行程，旨在增进意大利众院外委会与中国议会及政党间的互动，访团可望在大约两周后启程。

在中东战火延烧、美伊交火之际，被问到访问中国，会否令外界有不必要的政治联想与解读，崔蒙迪回应称：「美国自己也要去访问中国啊。」

意大利众议院外交委员会预计3月下旬组团访问中国。(法新社)
另外，崔蒙迪不认为欧洲会在美中竞争边缘化。他忆述，2009年曾以学者身份前往中共中央党校发表演讲，而时任党校校长正是现任国家主席习近平，又指当时在演讲中就明确主张，世界局势犹如一张桌子，要保持稳固至少必须具备三只支撑的脚，即美国、中国与欧洲。

崔蒙迪表示，近年欧洲的发展形势进一步印证上述趋势，因此对欧洲的未来深感乐观，相信欧洲在国际地缘政治中会持续扮演重要角色，成为中美以外撑起世界局势的「第三条支柱」。不过他亦坦言，欧洲自身仍有许多有待解决的难题，目前最大的问题并非缺乏竞争力，而是「规则太多」，从而限制自由发展的空间。

