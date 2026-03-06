伊朗局势｜武器大晒冷？伊发射超重型导弹袭以色列 美证实首出动新型自杀式无人机

中东战火进入白热化阶段，美伊两军在演绎现代化战争的同时，更上演一场「武器大晒冷」。伊朗周四（5日）高调发布地下无人机军火库影片，展示密密麻麻的机群；与此同时，美国中央司令部亦证实，美军已在实战中首次动用仿照伊朗技术开发、造价低廉的「卢卡斯」（LUCAS）自杀式无人机进行报复，实施「以彼之道，还施彼身」的打击战略。

伊朗地下机库曝光 美认构成威胁

伊朗官媒法斯通讯社（Fars News Agency）发布最新影片，揭开其神秘地下基地的面纱。影片显示，在灯火通明的隧道内，两侧整齐排列著大量「沙赫德-136」（Shahed-136）自杀式无人机。随后画面展示无人机安装在火箭发射器上发射，并剪辑了近日高速击中海湾国家酒店及民居的惨烈片段，向外界展示其远程精准打击能力。

据美媒报道，特朗普政府官员在国会闭门简报会中坦承，这些低高度、低速度运行的无人机对美军防空系统构成「重大挑战」，防空网难以做到百分之百拦截。国防部长赫格塞思（Pete Hegseth）亦承认，这类武器造成的问题比预期更大。

载一吨弹头重锤出击 破以方七层防御

除了无人机蜂群，伊朗伊斯兰革命卫队周四下午更宣称发动了第19轮打击，动用携带1吨重超强弹头的「霍拉姆沙赫尔-4」型（Khorramshahr-4）超重型导弹。伊朗方面指，导弹在无人机群护航下，成功突破以色列号称严密的「7层防御系统」，精准命中特拉维夫市中心、本古里安国际机场及以色列空军第27中队基地。革命卫队形容，战争格局已经改变，其战略部署已远超美以两国的军事评估。

美军首用「低成本」杀器 LUCAS实战亮相

面对伊朗的无人机威胁，美军亦祭出新招应对。美国中央司令部证实，在「史诗狂怒行动」（Operation Epic Fury）中，美军「蝎子打击」特遣队首次实战部署「卢卡斯」（LUCAS）自杀式无人机。讽刺的是，这款被美军形容为「比导弹大幅便宜」的武器，正是仿照伊朗的「沙赫德」设计而成。

「卢卡斯」每架生产成本仅约3.5万美元（约27万港元），远低于传统巡航导弹。该机续航力达6小时，航程超过700公里，可携带18公斤炸药实施超视距打击。美方官员称，此举旨在提供一款具备规模效应的报复性武器。

目前美军除动用无人机外，亦配合「战斧」巡航导弹及F-35、F/A-18战机进行多维度轰炸。