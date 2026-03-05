Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜苏-24直捣美军中东最大基地 临轰炸前2分钟被卡塔尔击落

即时国际
更新时间：22:08 2026-03-05 HKT
发布时间：22:08 2026-03-05 HKT

卡塔尔周二击落2架来自伊朗的俄制苏-24战机，据美媒引述消息人士报道，这些伊朗战机差2分钟就要抵达美军乌代德空军基地进行轰炸任务，但最终被卡塔尔F-15拦截，经交火击落。

乌代德空军基地（al-Udeid Air Base）是美军位于中东的最大基地。除上述基地，伊朗也试图轰炸拉斯拉凡（Ras Laffan）的天然气处理设施，是卡塔尔的经济基础。

1名消息人士称，伊朗的攻击机距离目标仅剩「2分钟」时，根据目视和照片判断机上载有「炸弹和导引武器」。卡塔尔立即发布无线电警告，但未获回应，伊朗攻击机飞行高度转为80呎（约24.3米），以避开雷达侦测。

消息来源称，由于时间有限，加上既有证据判断苏-24为敌机，卡塔尔遂立刻派出战机，其中一架F-15与苏-24交火，将其击落。苏-24最后坠落在卡塔尔领海。

美军参谋首长联席会议主席凯恩（Dan Caine）周三确认有交火及击落伊朗轰炸机，但未提及伊朗轰炸目标。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
01:49
钟培生庄雅婷爆婚讯｜区议员准新娘6字形容钟培生  丰满身材IG放题成热话  被指撞样前TVB花旦
影视圈
7小时前
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
公屋首派19楼以为执到宝？楼主实地考察后揭「残酷真相」 最大敌人并非楼梯｜Juicy叮
时事热话
6小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
11小时前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
16小时前
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
9小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
7小时前
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
10小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
11小时前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
6小时前
陈家珮逆线行车｜警方征询法律意见后 以传票控告陈家珮不小心驾驶
00:34
陈家珮逆线行车｜警方征询法律意见后 以传票控告陈家珮不小心驾驶
突发
6小时前