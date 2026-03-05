伊朗局势｜苏-24直捣美军中东最大基地 临轰炸前2分钟被卡塔尔击落

卡塔尔周二击落2架来自伊朗的俄制苏-24战机，据美媒引述消息人士报道，这些伊朗战机差2分钟就要抵达美军乌代德空军基地进行轰炸任务，但最终被卡塔尔F-15拦截，经交火击落。

乌代德空军基地（al-Udeid Air Base）是美军位于中东的最大基地。除上述基地，伊朗也试图轰炸拉斯拉凡（Ras Laffan）的天然气处理设施，是卡塔尔的经济基础。

1名消息人士称，伊朗的攻击机距离目标仅剩「2分钟」时，根据目视和照片判断机上载有「炸弹和导引武器」。卡塔尔立即发布无线电警告，但未获回应，伊朗攻击机飞行高度转为80呎（约24.3米），以避开雷达侦测。

消息来源称，由于时间有限，加上既有证据判断苏-24为敌机，卡塔尔遂立刻派出战机，其中一架F-15与苏-24交火，将其击落。苏-24最后坠落在卡塔尔领海。

美军参谋首长联席会议主席凯恩（Dan Caine）周三确认有交火及击落伊朗轰炸机，但未提及伊朗轰炸目标。