厄瓜多尔勒令驱逐 总统讽古巴使馆人员天台焚文件「烤纸」

即时国际
更新时间：15:05 2026-03-05 HKT
发布时间：15:05 2026-03-05 HKT

拉美政局再起波澜。厄瓜多尔政府于昨日（4日）无预警宣布，将古巴驻当地大使古铁雷斯（Basilio Antonio Gutiérrez）及全体外交人员列为「不受欢迎人物」，勒令其于48小时内离境。随后，有人拍到古巴大使馆人员在天台紧急焚烧大量文件，画面被厄瓜多尔总统诺沃亚（Daniel Noboa）转发并嘲讽为「烤纸张」。

古巴大使馆人员在天台焚烧大量文件。(美联社)
厄瓜多尔：驱逐符合国际外交法

厄瓜多尔外交部发表声明指，驱逐决定符合国际外交法，但并未说明具体理由。古巴政府对此强烈谴责，直言这是「不友好且史无前例」的行为，并认为此决定并非巧合，而是美国在背后施压的结果。古巴外交部批评，这项举动与美国近期加强对古巴的能源封锁、打压共产政权的政策脉络完全一致，严重损害两国友谊。

焚烧文件片段曝光

在驱逐令发出后不久，厄瓜多尔首都基多的古巴大使馆，被拍到一名男子在大使馆屋顶将一整袋纸张丢入烤箱内焚烧，疑似在紧急销毁机密档案。总统诺沃亚不仅在社交平台上发布有关片段，更亲自留言嘲讽「烤纸张」。至于使馆外有大批军警加强巡逻监控。

古巴大使馆人员在天台焚烧大量文件。(X@Daniel Noboa Azin)
