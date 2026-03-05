Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国佛州宠物蟒蛇趁主人生仔偷溜邻家　两壮汉持铲持枪「对峙」

更新时间：13:25 2026-03-05 HKT
发布时间：13:25 2026-03-05 HKT

美国佛罗里达州上演「人蛇大战」。两名壮汉在家门口惊见一条长达2米的巨蟒闯入，吓得二人拿起铁铲和拔枪，与这名「不速之客」展开生死对峙。原来，这条蛇是邻居养了20年的宝贝宠物，趁男主人陪老婆产子「兵荒马乱」之际，溜出来找邻居「打招呼」。

上演「铲枪合璧」围捕骚

佛州电视台《WPTV》报道，事件发生在里维拉海滩（Riviera Beach）的一别墅社区。当时屋主兄弟二人发现巨蛇盘踞，弟弟即时报警，哥哥则拿著铲子与枪严阵以待。警员威尔森（Josh Wilson）赶到现场后，三人展开围捕，先用铲子将蛇「请」进塑胶桶，再搬来厚重的砖头压住桶盖，最终成功捕获。

示意图。(路透社)
示意图。(路透社)

经过野生动物专家鉴定后，这条2米长的巨蛇并非普通蟒蛇，而是性情相对温和且受法律保护的「红尾蚺」（Red-tailed Boa）。这项区分在佛州极为关键，若是普通蟒蛇，民众可合法扑杀，但若是红尾蚺，则必须妥善安置和保护。目前这条巨蛇已被送往野生动物中心。

调查发现，这条红尾蚺是隔离邻居养了20年的宠物。饲主表示，当时家中正值妻子即将临盆，全家人忙著赶往医院，当时一片混乱，才让宠物蛇趁机溜走。

