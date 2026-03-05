Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱伊朗未爆飞弹坠叙利亚郊区　大人细路围观「骑弹」变打卡点

即时国际
更新时间：12:10 2026-03-05 HKT
发布时间：12:10 2026-03-05 HKT

中东战火全面失控，伊朗与周边国家的导弹横飞。近日叙利亚大马士革郊区有一枚巨大的伊朗飞弹残骸坠落，虽然造成多名孩童受伤，但当地民众显然「战斗民族」上身，不但没有疏散，反而集体围观及触摸这枚插在泥地的未爆弹，甚至有人爬上弹体。

相关报道：伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美防长：战事或长达8周甚至更久｜持续更新

美以向伊朗发动军事行动。法新社
美以向伊朗发动军事行动。法新社

民众淡定围观徒手摸弹头

据外媒报导，这枚伊朗导弹在袭击行动中疑因故障或遭拦截，弹体完整地插进大马士革郊外的荒野。尽管坠落时的冲击力造成附近数名居民受轻伤，但现场随即演变成「旅游景点」。大批民众不但无视随时爆炸的风险，还淡定围观及触摸这枚比人还要高的「金属巨兽」，甚至有孩童爬上弹体上嬉戏。

有孩童爬上弹体上嬉戏。(美联社)
有孩童爬上弹体上嬉戏。(美联社)
未爆弹坠落叙利亚大马士革郊区。(美联社)
未爆弹坠落叙利亚大马士革郊区。(美联社)

有国际军事专家警告，指未爆弹内部的燃料或炸药随时可能因气温或震动而引爆，形容围观触摸等行为如同玩命。

相关报道：伊朗局势︱美参议院否决限制特朗普战争权力议案　民主党批「永无止境战争」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
01:07
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
政情
4小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
20小时前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
6小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
19小时前
启德AIRSIDE「浪谷」低调结业！全港首个室内冲浪餐厅 网民叹可惜：几有噱头
全港首个室内冲浪场地「浪谷」低调结业！ 启德AIRSIDE1.4万呎巨舖仅经营2年 网民叹可惜
饮食
22小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美防长：战事或长达8周甚至更久｜持续更新
即时国际
5小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
20小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
1小时前
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
影视圈
16小时前
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影 曾做开脑手术藏隐患
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
影视圈
3小时前