伊朗局势︱伊朗未爆飞弹坠叙利亚郊区　大人细路围观「骑弹」变打卡点

中东战火全面失控，伊朗与周边国家的导弹横飞。近日叙利亚大马士革郊区有一枚巨大的伊朗飞弹残骸坠落，虽然造成多名孩童受伤，但当地民众显然「战斗民族」上身，不但没有疏散，反而集体围观及触摸这枚插在泥地的未爆弹，甚至有人爬上弹体。

美以向伊朗发动军事行动。法新社

民众淡定围观徒手摸弹头

据外媒报导，这枚伊朗导弹在袭击行动中疑因故障或遭拦截，弹体完整地插进大马士革郊外的荒野。尽管坠落时的冲击力造成附近数名居民受轻伤，但现场随即演变成「旅游景点」。大批民众不但无视随时爆炸的风险，还淡定围观及触摸这枚比人还要高的「金属巨兽」，甚至有孩童爬上弹体上嬉戏。

有孩童爬上弹体上嬉戏。(美联社)

未爆弹坠落叙利亚大马士革郊区。(美联社)

有国际军事专家警告，指未爆弹内部的燃料或炸药随时可能因气温或震动而引爆，形容围观触摸等行为如同玩命。

