伊朗局势︱中东多个机场停摆　有富豪斥182万包机

数以万计的航空旅客因美以两国与伊朗之间的冲突而受困中东，不过部分财力雄厚者选择支付高达20万欧罗（约182万港元）包机费，经由未受伊朗无人机与飞弹攻击影响的机场飞往欧洲，以求顺利离境。

有富豪斥资182万包机。(美联社)

阿联酋开空中走廊疏导旅客

自从美国、以色列上周六向伊朗发动这轮大规模军事行动后，局势动荡导致阿联酋杜拜、阿布扎比，以及卡塔尔首都多哈等主要机场相继关闭，包机需求随之暴增。据悉在杜拜有不少旅客的撤离路线是先走陆路，包括花4小时车程前往阿曼首都马斯开特、或耗费10小时至沙特首都利雅德，再搭乘为数不多的商业班机，或选择包机离境。

阿联酋沙迦市工业区一处仓库升起滚滚黑烟。 (美联社)

自冲突爆发以来，这些航班的费用也全面飙升。部分寻求撤离的旅客甚至要支付高达20万欧罗包机费用。法国私人飞机经纪公司JET-VIP行政总裁库拉表示：「需求庞大到我们根本调不到足够的飞机。」

他说，以往从利雅德飞往葡萄牙波图的16座私人飞机包机费用约10万欧罗，如今费用已翻倍。包机价格根据出发地、机型、航线限制而异，Vimana Private Jets行政总裁那兰亦指出，目前波斯湾地区飞往欧洲的包机价格介乎15万至20万欧罗。

此外，阿联酋周二表示，已与邻近国家合作开通一条安全的空中走廊，便利其他国家安排国民撤离，每小时最多可容许48班航班运作，首阶段已有超过60班机、共接载超过1.7万名旅客离开当地，稍后会再增加班机。

美以向伊朗发动军事行动。法新社

美国早前已发出警示，呼吁中东14个国家的美国公民立即撤离。美国国务院表示，过去数日已有超过9000名国民安全离开中东，现亦正协助安排包机，接载在阿联酋、沙特阿拉伯和约旦的国民离开。