伊朗局势︱伊朗导弹狂袭波斯湾四国　阿联酋考虑采军事行动自保

伊朗继续用导弹和无人机攻击驻有美军基地的海湾国家，被卷入的国家纷纷进入紧急防御状态，并考虑反击，如阿联酋正考虑采取军事行动，阻止伊朗的导弹与无人机攻势。

相关报道：伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美防长：战事或长达8周甚至更久｜持续更新

美以向伊朗发动军事行动。法新社

阿联酋怒斥袭击民居越过红线

卡塔尔国防部昨日称，伊朗向卡塔尔发射了两枚弹道导弹，其中一枚导弹击中美军驻卡塔尔的乌代德空军基地，没有造成伤亡。美国驻沙特大使馆内的中央情报局（CIA）驻点，周一遭到一架疑似伊朗无人机袭击。沙特国防部此前证实，美国大使馆遭到了两架无人机的袭击，现场引发小规模火灾并造成部分财产损失。

美以两国打击伊朗引爆德黑兰袭击中东多国，阿联酋国是遇袭最严重的国家。美国网媒Axios两名消息人士透露，阿联酋正考虑采取军事行动，阻止伊朗持续的导弹与无人机攻势。报道指出，阿联酋打击伊朗将是前所未有之举，反映海湾国家对伊朗袭击平民基础设施及油气设施极度愤怒。

相关新闻：伊朗局势｜美击沉伊朗军舰影片曝光 二战后首出动鱼雷攻沉敌舰酿至少80死

阿联酋沙迦市工业区一处仓库升起滚滚黑烟。 (美联社)

美以向伊朗发动军事行动。法新社

美以两国在2月28日对伊朗开战首日，伊朗便对阿联酋、科威特、卡塔尔、巴林发动攻击。阿联酋国防部周二称，伊朗已向阿联酋发射186枚弹道导弹与812架无人机，多数遭拦截，但仍有部分在境内命中，造成3名外籍人士死亡、约70人受伤。

阿联酋发声明强调，保留回应升级，采取一切必要措施捍卫领土与居民安全的权利。卡塔尔外交部发言人周二也说：「所有红线都已被越过。基础设施遭到袭击，居民区遇袭......至于可能的报复措施，所有选项都由我们的领导层决定。但我们必须明确表示，此类袭击绝不会不了了之，也绝不能不了了之。」另据报道，一位以色列高级官员称，沙特预计不久后对伊朗发动攻击。

美以向伊朗发动军事行动。法新社

伊朗塔斯尼姆通讯社4日援引伊朗烈士和退伍军人事务基金会的话报道说，美国和以色列对伊朗的「侵略和军事攻击」已造成1045名伊朗人丧生。以色列称，一架以空军F-35I战斗机在伊朗首都德黑兰上空，击落了一架伊朗空军战机。