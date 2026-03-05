Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱伊朗导弹狂袭波斯湾四国　阿联酋考虑采军事行动自保

即时国际
更新时间：08:50 2026-03-05 HKT
发布时间：08:50 2026-03-05 HKT

伊朗继续用导弹和无人机攻击驻有美军基地的海湾国家，被卷入的国家纷纷进入紧急防御状态，并考虑反击，如阿联酋正考虑采取军事行动，阻止伊朗的导弹与无人机攻势。

相关报道：伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美防长：战事或长达8周甚至更久｜持续更新

美以向伊朗发动军事行动。法新社
美以向伊朗发动军事行动。法新社

阿联酋怒斥袭击民居越过红线

卡塔尔国防部昨日称，伊朗向卡塔尔发射了两枚弹道导弹，其中一枚导弹击中美军驻卡塔尔的乌代德空军基地，没有造成伤亡。美国驻沙特大使馆内的中央情报局（CIA）驻点，周一遭到一架疑似伊朗无人机袭击。沙特国防部此前证实，美国大使馆遭到了两架无人机的袭击，现场引发小规模火灾并造成部分财产损失。

美以两国打击伊朗引爆德黑兰袭击中东多国，阿联酋国是遇袭最严重的国家。美国网媒Axios两名消息人士透露，阿联酋正考虑采取军事行动，阻止伊朗持续的导弹与无人机攻势。报道指出，阿联酋打击伊朗将是前所未有之举，反映海湾国家对伊朗袭击平民基础设施及油气设施极度愤怒。

相关新闻：伊朗局势｜美击沉伊朗军舰影片曝光 二战后首出动鱼雷攻沉敌舰酿至少80死

阿联酋沙迦市工业区一处仓库升起滚滚黑烟。 (美联社)
阿联酋沙迦市工业区一处仓库升起滚滚黑烟。 (美联社)
美以向伊朗发动军事行动。法新社
美以向伊朗发动军事行动。法新社

美以两国在2月28日对伊朗开战首日，伊朗便对阿联酋、科威特、卡塔尔、巴林发动攻击。阿联酋国防部周二称，伊朗已向阿联酋发射186枚弹道导弹与812架无人机，多数遭拦截，但仍有部分在境内命中，造成3名外籍人士死亡、约70人受伤。

阿联酋发声明强调，保留回应升级，采取一切必要措施捍卫领土与居民安全的权利。卡塔尔外交部发言人周二也说：「所有红线都已被越过。基础设施遭到袭击，居民区遇袭......至于可能的报复措施，所有选项都由我们的领导层决定。但我们必须明确表示，此类袭击绝不会不了了之，也绝不能不了了之。」另据报道，一位以色列高级官员称，沙特预计不久后对伊朗发动攻击。

美以向伊朗发动军事行动。法新社
美以向伊朗发动军事行动。法新社

伊朗塔斯尼姆通讯社4日援引伊朗烈士和退伍军人事务基金会的话报道说，美国和以色列对伊朗的「侵略和军事攻击」已造成1045名伊朗人丧生。以色列称，一架以空军F-35I战斗机在伊朗首都德黑兰上空，击落了一架伊朗空军战机。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
政情
1小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
17小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
16小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美防长：战事或长达8周甚至更久｜持续更新
即时国际
2小时前
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
影视圈
13小时前
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
19小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
17小时前
启德AIRSIDE「浪谷」低调结业！全港首个室内冲浪餐厅 网民叹可惜：几有噱头
全港首个室内冲浪场地「浪谷」低调结业！ 启德AIRSIDE1.4万呎巨舖仅经营2年 网民叹可惜
饮食
19小时前
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
影视圈
21小时前
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
19小时前