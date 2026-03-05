关税案｜贝森特：15%全球关税很可能本周实施 料5个月内税率回复到裁决前

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）最新透露，特朗普政府规划的15%全球性关税，极有可能在本周内正式上路。

最高法院推翻对等关税 政府迅速变阵

据《法新社》报道，美国最高法院上月作出重磅裁决，推翻了特朗普早前对多国祭出的「对等关税」措施。该政策原意是不分盟友或对手，一律课征额外关税，是特朗普经济学的核心支柱。裁决一度令政府贸易策略陷入被动。

然而，在裁决出炉后，特朗普政府随即改为援引另一项法律依据，先行实施10%新关税，并计划短期内将税率进一步上调至15%。贝森特接受CNBC访问，被问及加税时间表时直言：「很可能就在本周的某个时刻。」

援引1974年贸易法 期限最长150天

贝森特解释，是次行动将根据《1974年贸易法》第122条（Section 122）执行。根据条文，美国政府可在特定紧急情况下临时课征关税，但有效期限上限为150天，除非获得国会授权延长。

他指出，在这约五个月的缓冲期内，特朗普政府将同步启动多项针对国家安全风险及不公平贸易行为的调查。这些调查报告预计将成为未来推出更长期、更严厉关税措施的法律依据。

尽管法律程序受阻，但贝森特对重启关税政策充满信心。他预期，随着各项调查完成，美国整体的关税水平将在五个月内，恢复到被最高法院推翻前的「对等关税」水准。他强调：「我非常相信，税率会在五个月内回升至原本水平。」