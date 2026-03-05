伊朗局势｜哈梅内伊次子传内定接班 外媒揭神秘身世：掌数十亿美元资产

伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）身亡后，传德黑兰政权核心将在战火中实现「二代接班」。多家外媒披露，负责遴选领袖的「专家会议」（Assembly of Experts）已秘密表决，选定哈梅内伊的56岁次子穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）为新任最高领袖。这位长期隐身幕后的「二皇子」正式起底，他虽无正式公职，却凭借与革命卫队（IRGC）的铁腕关系及惊人财力，成为掌握伊朗命脉的强硬派新主。

两伊战争出身 横跨军事与宗教体系

穆杰塔巴1969年出生于宗教圣城马什哈德（Mashhad），其身世背景堪称「红二代」典范。他于1980年代两伊战争期间曾亲赴前线服役，建立军队人脉；战后则前往宗教重镇库姆（Qom）深造并任教。

专家分析：一原因成脱颖而出关键

虽然他并非最高阶神职人员，亦从未担任内阁官员，而且行事低调，但近数十年来，他被视为实际掌控最高领袖办公室运作的灵魂人物。约翰霍普金斯大学学者纳斯尔（Vali Nasr）分析，穆杰塔巴深谙军事与安全机构运作，这种「特务首长」背景在目前与美以开战的危急关头，成为他击败法学家阿拉菲及革命之父霍梅尼之孙哈桑，脱颖而出的关键。

破除「世袭」禁忌 战时真空压倒制度顾虑

外媒指，穆杰塔巴的上位之路不乏争议。哈梅内伊生前曾公开反对「父死子继」，担心这会令神权体制退回1979年革命所推翻的「巴勒维王朝」世袭旧路。然而，在美以联军连日空袭导致权力真空的压力下，88名高级神职人员组成的专家会议似乎已放下对「世袭制」的戒心。

不过，这场政治豪赌亦伴随著沉重的家庭代价。据报，穆杰塔巴的妻子阿德尔（Zahra Adel）及其中一名儿子，已在日前美以联军的空袭中不幸丧生，这或令其未来的对外政策更趋极端与强硬。

传拥数十亿美元投资帝国 财力惊人

除了权力，穆杰塔巴的经济实力亦令人咋舌。根据《每日邮报》与彭博社调查，他透过层层空壳公司在欧洲、中东及非洲建立庞大的投资版图，总资产高达数十亿美元。尽管伊朗长期受美国制裁，穆杰塔巴仍被指拥有瑞士银行帐户，并在英国持有价值超过1亿美元（约7.8亿港元）的豪华房产。

路线悬念：强硬保守派还是「波斯版沙特王储」？

外界目前对穆杰塔巴的施政风格看法两极。主流分析认为他将延续其父的强硬保守路线，象征极右势力的全面胜利。但与其关系密切的政客曾向《纽约时报》透露，穆杰塔巴或会效法沙特王储穆罕默德（MBS），在掌握绝对权力后推动一定程度的改革。

有报道指，据悉伊朗官方原定于当地时间4日上午正式宣布任命，但部分神职人员担忧此刻公开会令穆杰塔巴立即成为美以联军的下一个「斩首」目标，故目前仍对外保持低调。