日本再爆推撞华人事件 中国观众东京马拉松遭当街推倒  华使馆提严正交涉

日本近期接连发生针对华人及游客的滋扰与暴力事件，引起中方高度关注之际，日本再传出有华裔人士在公众场所被推撞事件。日前的东京马拉松赛事中，有中国观众遭右翼分子当街推倒，使馆已就此向日方提出严正交涉。

右翼分子闹事 推倒持国旗中国观众

事件发生于3月1日东京马拉松赛期间。根据网上流传片段显示，一名手持中国国旗在街边观赛的中国男子，突然遭到数名日本右翼分子上前滋扰及推搡。现场虽有警察尝试介入阻止，但该名中国公民最终仍被推倒在地。

涉嫌闹事的日本右翼成员。

警员急忙扶起被撞跌的中国观众。

事件在社交平台X引发热议。

事件在社交平台X引发热议，有网民痛斥相关行为：「当一个国家的信心崩溃时，就会在马拉松比赛中殴打他国观众，并将此称为爱国主义。」中国驻日大使馆对此表示，已第一时间向日本警方提出严正交涉，要求日方切实保护中国公民合法权益，并提醒中国公民近期应考虑避免前往日本。

涩谷台童遭撞跌 揭发「撞人族」恶行

除了政治滋扰，日本街头亦出现针对弱势社群的「撞人族」。早前一对台湾母女在东京涩谷著名十字路口拍照时，年幼的女儿遭一名长发妇人恶意冲撞并撞飞。日本当地人随后证实，这类「撞人族」在日本大城市的人流密集区确实存在。

使馆微信公众号今日发文指出，「撞人族」外表与普通行人无异，常出没于东京池袋、涩谷，以及大阪心斋桥、道顿堀等区域。他们专挑外国游客、女性、儿童及老人下手，在擦肩而过时蓄意以肘击或身体猛撞，随后迅速消失在人群中。

遇袭或涉刑责 使馆吁存证报警

使馆提醒在日同胞，在繁忙时段及拥挤区域（如车站通道、人行横道）应提高警惕，切勿边走边看手机。如不幸遇袭，应采取以下行动：

保留证据： 确认监控（CCTV）位置、拍摄现场照片、寻求路人协助。

报警处理： 前往警察署提交「被害届」（受害申报书）。根据日本法律，构成「暴行罪」最高可处2年徒刑，若造成伤残的「伤害罪」最高可处15年徒刑。

伤情鉴定： 如受伤应即时就医并索取诊断书，作为民事索赔证据。

使馆特别提到，外国游客在日本若无国民健康保险，医疗费用极其高昂，部分医院收费甚至达一般价格的2至3倍，强烈建议旅客出发前购买相关保险。