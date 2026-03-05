Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本再爆推撞华人事件 中国观众东京马拉松遭当街推倒  华使馆提严正交涉

即时国际
更新时间：03:27 2026-03-05 HKT
发布时间：03:27 2026-03-05 HKT

日本近期接连发生针对华人及游客的滋扰与暴力事件，引起中方高度关注之际，日本再传出有华裔人士在公众场所被推撞事件。日前的东京马拉松赛事中，有中国观众遭右翼分子当街推倒，使馆已就此向日方提出严正交涉。

右翼分子闹事 推倒持国旗中国观众

事件发生于3月1日东京马拉松赛期间。根据网上流传片段显示，一名手持中国国旗在街边观赛的中国男子，突然遭到数名日本右翼分子上前滋扰及推搡。现场虽有警察尝试介入阻止，但该名中国公民最终仍被推倒在地。

根据网上流传片段显示，一名手持中国国旗在街边观赛的中国男子，突然遭到数名日本右翼分子上前滋扰及推搡。
根据网上流传片段显示，一名手持中国国旗在街边观赛的中国男子，突然遭到数名日本右翼分子上前滋扰及推搡。

现场虽有警察尝试介入阻止，但该名中国公民最终仍被推倒在地。

涉嫌闹事的日本右翼成员。
涉嫌闹事的日本右翼成员。
警员急忙扶起被撞跌的中国观众。
警员急忙扶起被撞跌的中国观众。
事件在社交平台X引发热议。
事件在社交平台X引发热议。

相关新闻：涩谷撞台女童︱中国驻日本大使馆提醒公民防范「撞人族」 建议保留证据索赔

事件在社交平台X引发热议，有网民痛斥相关行为：「当一个国家的信心崩溃时，就会在马拉松比赛中殴打他国观众，并将此称为爱国主义。」中国驻日大使馆对此表示，已第一时间向日本警方提出严正交涉，要求日方切实保护中国公民合法权益，并提醒中国公民近期应考虑避免前往日本。

涩谷台童遭撞跌 揭发「撞人族」恶行

除了政治滋扰，日本街头亦出现针对弱势社群的「撞人族」。早前一对台湾母女在东京涩谷著名十字路口拍照时，年幼的女儿遭一名长发妇人恶意冲撞并撞飞。日本当地人随后证实，这类「撞人族」在日本大城市的人流密集区确实存在。

使馆微信公众号今日发文指出，「撞人族」外表与普通行人无异，常出没于东京池袋、涩谷，以及大阪心斋桥、道顿堀等区域。他们专挑外国游客、女性、儿童及老人下手，在擦肩而过时蓄意以肘击或身体猛撞，随后迅速消失在人群中。

遇袭或涉刑责 使馆吁存证报警

使馆提醒在日同胞，在繁忙时段及拥挤区域（如车站通道、人行横道）应提高警惕，切勿边走边看手机。如不幸遇袭，应采取以下行动：

  • 保留证据： 确认监控（CCTV）位置、拍摄现场照片、寻求路人协助。
  • 报警处理： 前往警察署提交「被害届」（受害申报书）。根据日本法律，构成「暴行罪」最高可处2年徒刑，若造成伤残的「伤害罪」最高可处15年徒刑。
  • 伤情鉴定： 如受伤应即时就医并索取诊断书，作为民事索赔证据。

使馆特别提到，外国游客在日本若无国民健康保险，医疗费用极其高昂，部分医院收费甚至达一般价格的2至3倍，强烈建议旅客出发前购买相关保险。

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
政情
3小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
12小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
12小时前
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
影视圈
8小时前
前来接机的余先生。
伊朗局势︱开战后杜拜首班回港客机顺利到埗 有家属到场接机 : 好好彩抢到机票 !
社会
6小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
12小时前
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
14小时前
黄文标惊爆疑患柏金逊症  出现手震及平衡欠佳迷失商场  《寻秦记》翻红却惹不幸：生死有命
06:20
黄文标惊爆疑患柏金逊症  出现手震及平衡欠佳迷失商场  《寻秦记》翻红却惹不幸：生死有命
影视圈
6小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美防长：战事或长达8周甚至更久｜持续更新
即时国际
1小时前
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
旺角惊遇「唔靓女」诈骗团 港男曝光样貌兼「核弹级」点评 狂吸百万网民围观：惨过俾人拉！｜Juicy叮
时事热话
11小时前