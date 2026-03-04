日本统一教｜上诉失败遭东京高等法院下令解散 即时启动清算程序

日本统一教涉苛索高额捐款及宗教诈骗，遭文部科学省要求解散，去年3月遭东京地方法院下令解散后上诉，4日遭东京高等法院再次下令解散。命令即时生效，被选为「清算人」的律师已前往教团总部展开清算程序。

统一教的教团上诉时提出「正努力透过集体调解等方式解决问题」，没有必要下达解散命令，但东京高等法院认为，难以期待教团自发采取的措施有效。

刺杀安倍晋三的疑凶山上彻也仇视统一教。

东京高等法院审判长三木素子指出，根据民事判决及和解记录，教团信徒确认进行过构成侵权行为的捐款劝诱等活动。在截至2016年的40多年间，全国仅计算可确切认定的受害者就有506人，造成总额超过74亿日圆（3.86亿港元）的损失。

审判长指出，这导致许多人承受极其庞大的财产损失与精神痛苦，甚至影响其家人亲属，后果十分严重，因此符合解散命令的要件，即「违反法令，且明显可见其行为严重危害公共福祉」。

日本前首相安倍晋三于2022年遇刺，疑犯山上彻也供称其母沉迷教会导致破产、家破人亡，令他憎恨教会而向他认为与教会关系密切的安倍晋三动手，事件轰动社会。

教团在安倍遇刺案后，采取了削减捐款收入预算额等措施，但法院认为这只是为应对社会批评而采取的暂时性措施，「作为防止信徒侵权行为的手段尚嫌不足」。

根据法律规定，解散令生效后，教团失去宗教法人资格，会长堀正一等干部卸任。虽然教团仍可继续上诉，但除非判决被推翻，否则清算程序将会继续。

法院任命伊藤尚律师担任「清算人」，负责管理及处分教团的财产。他已开设一个网站，用以发布清算程序的相关资讯，并表示考虑让受害人们从五月中旬开始申报债权，申报期限为1年。