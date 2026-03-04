Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩扩大「Top Tier签证」对象　新设E-7-M签证纾缓制造业缺工

更新时间：10:15 2026-03-04 HKT
发布时间：10:15 2026-03-04 HKT

南韩法务部昨日宣布，为应对高龄化、少子化问题，政府将推动培育型专门技术人力制度，扩大针对顶尖人才的「Top Tier签证」发放对象，新设培育型专门技术人力签证E-7-M。

Top Tier签证发放对象原本仅限于半导体、人工智能（AI）、机械人等8大顶尖产业企业人员。法务部昨日表示，适用对象将扩大至科学技术领域的教授与研究人员，以积极吸引海外优秀人才。

法务部指出，将新设培育型专门技术人力签证（E-7-M），即所谓「K-CORE签证」，让国内专门大学能系统性培养中阶技术水准的外籍人力，以纾解地方制造业的人力短缺。另外，也会按各地方自治团体选定优秀大学为「外籍长照人力培育大学」，系统性培养长期护理、看护人力；为活络地方商圈与促进区域均衡发展，将试办「地方活力工商业者特例制度」，允许小型工商业者聘用外国人。

南韩扩大「Top Tier签证」对象。(路透社)
允小型工商业者聘外国人

法务部也提到，目前外籍季节工的居留期限为8个月，但考虑到须对现场工作高度熟练的需求，将评估是否针对外籍劳工的教育训练、就业期间等，新设「农渔业熟练签证」，允许外籍劳工长期从事季节性农渔业工作。为纾解农忙期间人力短缺，也将扩大农业季节工制度。

报道指出，目前就业签证共10种、39类，相当复杂，且因应产业界需求随时新设签证，导致企业与一般民众难以理解制度，相关批评不断。对此法务部表示，将以科学方式规划外国人引进政策，同时保障国民就业机会，尤其将建置对民服务整合平台，全面转型为电子作业。

法务部长郑成湖表示，目前居留的外国人约270万人，其中约35万人为非法滞留者，在产业现场若无外国劳工就难以维持竞争力，本次政策既能积极促进地方经济发展，也能强化国内整合。

南韩法务部指，将以科学方式规划外国人引进政策，同时保障国民就业机会。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

