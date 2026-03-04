伊朗局势｜美媒揭一通电话引爆中东战争 特朗普收内塔尼亚胡「致命情报」后下令空袭

一场改写中东命运的战争，原来始于一通关键的秘密电话。据外媒《Axios》独家报道，美国总统特朗普于2月23日（上周一）在白宫战情室，与以色列总理内塔尼亚胡进行了电话密谈。内塔尼亚胡在电话中透露一份「极具诱惑力」的惊人情报：伊朗最高领袖哈梅内伊及其核心顾问团队，将于周六（28日）在德黑兰同一地点集会。

情报显示「一网打尽」时机 内塔尼亚胡力促行动

三位知情人士指出，内塔尼亚胡在通话中明确向特朗普表示，这是击毙哈梅内伊及其权力核心圈的绝佳机会，只需一次毁灭性的精确空袭，便能将对方「一网打尽」。据报，特朗普在接到这份情报前，虽已倾向对伊朗采取军事行动，但一直未敲定具体时间表，直至这通电话彻底推动了决策。

据外媒《Axios》报道，美国总统特朗普于2月23日（上周一）在白宫战情室，与以色列总理内塔尼亚胡进行了电话密谈。

特朗普战情室下令 11小时后导弹落德黑兰

报道披露，特朗普在获取情报后，于美东时间周五（27日）下午3时38分下达了最后的军事行动命令。仅仅11小时后，多枚导弹便精准落在德黑兰的目标地点，哈梅内伊随即身亡，代号为「史诗怒火」的战争亦正式爆发。

报道指，这通此前从未曝光的通话，解答了国际社会对特朗普政府为何选在此刻发动大规模空袭的疑惑。