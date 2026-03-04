伊朗局势｜不满拒借出基地 特朗普宣布：美国断绝与西班牙贸易

中东战火令美国的不满烧向北约盟友。美国总统特朗普周二（3日）在白宫会见德国新任总理默茨（Friedrich Merz），席间对欧洲盟友在军事行动中的表现大发雷霆。特朗普公开抨击西班牙拒绝借出军事基地支援对伊空袭，随即宣布将切断美国与西班牙之间的所有贸易往来；同时，他亦对英国首相施纪贤（Keir Starmer）一度拒借基地的行为表示强烈不满。

怒斥西班牙「糟糕盟友」 欧美贸易协定现危机

特朗普在会谈中批评西班牙政府拒绝授权美军使用其境内基地参与打击伊朗的行动，形容对方是「一个糟糕的盟友」，表现令人极度失望。他更重提军费争议，指西班牙未能达到将军费增至国内生产总值（GDP）5%的北约目标。

特朗普现场宣布，已指示财政部长贝森特（Scott Bessent）即时切断与西班牙的所有经贸往来，直言「我们不想与西班牙有任何瓜葛」。

面对美方的贸易封锁，西班牙政府随即发表声明反击，强调该国拥有足够资源应对冲击，并促请美国遵守国际法及欧美双边贸易协定。

除了西班牙，传统盟友英国亦成为特朗普的抨击对象。针对施纪贤一度拒绝借出基地供美军使用的做法，特朗普直指英国「非常、非常不合作」。他更毫不客气地批评施纪贤必须先解决国内的非法移民及能源问题，显示英美特殊关系在是次军事行动中正承受巨大压力。

德国配合美军登陆 特朗普致谢但未要求出兵

相比之下，德国的表现获得特朗普的赞赏。特朗普表示，德国政府允许美军在「某些地区」登陆并提供便利，美方对此表示感谢。但他亦特别澄清，美国目前并没有要求德国派遣军队参与战事，仅限于后勤与设施上的支援。

美军机撤离西班牙 转场德国备战

据新华社援引航班追踪网站数据显示，自3月1日起，已有至少15架美国军机从西班牙南部的莫龙-德拉弗龙特拉及罗塔两处基地撤离，部分航机已改为降落在德国境内。西班牙国防大臣罗夫莱斯及外交大臣阿尔瓦雷斯早前已明确表示，不会授权该两处基地用于任何对伊朗的军事打击行动。