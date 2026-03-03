Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜美情报警示本土面临报复威胁　国土安全部防范伊朗「针对性袭击」

更新时间：12:40 2026-03-03 HKT
发布时间：12:40 2026-03-03 HKT

随著伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）在美以空袭中身亡，中东战火的余烬正延烧至美国本土安全领域。美国国土安全部（DHS）于2月28日发布最新情报评估，指出伊朗及其代理人「可能」对美国本土发动针对性袭击。尽管大规模实体攻击的机率被评定为较低，但针对性行动与网络攻击的风险已显著上升。

美国与以色列联手发动「史诗怒火」行动。(美联社)
短期骇客或针对美网发动DDoS袭击

《路透社》检视的情报报告显示，与伊朗结盟的骇客组织被视为短期内最直接的威胁。专家预测，这类组织可能会对美国政府或企业网站发动低阶攻击，包括窜改网页内容或发动分散式阻断服务（DDoS）攻击，旨在瘫痪通讯并制造社会不安。

针对这份威胁评估，美国国土安全部长诺姆（Kristi Noem）发表声明，强调当局正与联邦情报机构及执法合作伙伴进行直接协调。诺姆指出，政府已做好万全准备，随时阻断任何针对美国本土的潜在袭击。同时，美方预期伊朗将持续对中东地区的盟友目标发动攻击，并可能将国内因政权更迭引发的抗议活动归咎于美国。

美国国土安全部指伊朗及其代理人或对美国本土发动针对性袭击。(美联社)
美国与以色列联手发动「史诗怒火」行动。(美联社)
德州枪击案关联性待厘清

在海外战火蔓延至黎巴嫩之际，美国德州奥斯汀（Austin）一间酒吧于周日（1日）发生致命枪击案，遭击毙的枪手衣物上印有伊朗国旗与宗教字样。负责调查的部门表示，目前枪击案尚未被证实与战局有直接关联，又称目前正持续密切监控各项风险指标，以确保在国际冲突加剧的背景下，美国本土的安全防线不被击穿。

美国德州奥斯汀一间酒吧外周日凌晨发生枪击事件。(路透社)
迪亚涅犯案时穿有伊朗国旗图案的内衣。(路透社)
