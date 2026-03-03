Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国德州酒吧区枪击案酿3死14伤　非裔枪手疑穿伊朗旗内衣报复美军

即时国际
更新时间：09:45 2026-03-03 HKT
发布时间：09:45 2026-03-03 HKT

美国德州奥斯汀一间酒吧外周日凌晨发生枪击事件，一名身穿着伊朗国旗图案内衣的非裔枪手在人群众多的酒吧外开枪滥射，造成2人死亡，另有14人受伤，枪手随后遭击毙。美国联邦调查局（FBI）正调查枪手动机是否为报复美国攻击伊朗，事缘枪手曾在社交媒体上表达「支持伊朗政权的言论」。

与警方交火期间中弹身亡

现场是奥斯汀市西第六街，奥斯汀警察局长戴维斯指，涉案枪手驾驶一辆SUV在附近区域兜了几圈后，从车窗探出手枪开枪，子弹击中了露台上和酒吧门口的人，随后又在距离酒吧不远处停车，下车后朝经过路人扫射。

警方接报后立刻赶到现场，枪手在与警方交火期间中弹身亡。警方公布，事件造成包括枪手在内3人死亡，14人受伤，其中3人伤势严重。发生枪击案的西第六街为奥斯汀知名夜生活区域，酒吧和餐馆密集，夜晚人流众多。

美国德州奥斯汀一间酒吧外周日凌晨发生枪击事件。(路透社)
美国德州奥斯汀一间酒吧外周日凌晨发生枪击事件。(路透社)

穿着伊朗国旗图案内衣

一名警员透露，枪手为53岁的迪亚涅，来自塞内加尔。他于2000年首次以B-2旅游签证入境美国，6年后与美国公民结婚后成为合法永久居民，并于2013年成为美国归化公民，之前在纽约市和德州皆有多次被捕纪录。

警方表示，迪亚涅有精神病史，他在犯案时穿有伊朗国旗图案的内衣和写着「阿拉财产」（Property of Allah）的上衣。

迪亚涅犯案时穿有伊朗国旗图案的内衣。(路透社)
迪亚涅犯案时穿有伊朗国旗图案的内衣。(路透社)

赛德情报集团表示，迪亚涅早在2017年的facebook贴文中，就曾表达过「支持伊朗政权的言论，以及对以色列与美国领导层的仇恨」，且曾发布过自己手持疑似突击步枪的照片。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
17小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:11
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
即时国际
1小时前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
15小时前
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
12小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
21小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
11小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
18小时前
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
影视圈
16小时前
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人 何超云中门大开超性感切蛋糕 向新欢嘟嘴甜到漏？
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人  何超云中门大开超性感切蛋糕  向新欢嘟嘴甜到漏？
影视圈
12小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
2026-03-02 09:00 HKT