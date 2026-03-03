伊朗封锁海峡冲击日本GDP　阿曼海域油轮遭无人艇袭击酿一死

伊朗伊斯兰革命卫队日前封锁石油要道霍尔木兹海峡。日本放送协会（NHK）称，由于日本原油进口90%依赖中东地区，倘若霍尔木兹海峡被长期封锁，日本经济将受到「致命打击」，国内生产总值（GDP）可能减少3%。

日本首相高市早苗昨日表示，目前部分自中东驶往日本的油轮在波斯湾待命，日本国内的石油储备量约254天。她说，为了将对国民生活及经济活动的影响降至最低，「将全力确保我国能源的稳定供应，并机动采取必要的应对措施。」

若霍尔木兹海峡被长期封锁，日本经济将受打击。(路透社)

在伊朗持续对波斯湾的美国盟友展开报复行动之际，阿曼当局昨日表示，一艘油轮在首都马斯喀特附近海域遭到袭击，引发爆炸及火灾，并造成一人死亡。

阿曼海事安全中心发布声明指出：「悬挂马绍尔群岛共和国国旗的油轮MKD VYOM，在距离马斯开特省52浬处的海域，遭到一艘（载有爆炸物的）无人艇攻击，当时油轮载着大约5万9463公吨的货物。」声明补充道：「这宗攻击导致主轮机舱发生火灾和爆炸，造成一名印度籍船员死亡。」