伊朗局势｜仅四分一美国人支持空袭伊朗 特朗普支持度降至不足四成

最新路透社与益普索（Ipsos）联合民调显示，美国民众对美国及以色列对伊朗发动空袭的支持率偏低，仅约四分之一受访者表示支持，逾四成受访者反对，反映民间对中东局势的担忧与分歧。

逾四成受访者反对空袭行动

民调结果显示，大约27%受访美国成年人表示支持美军和以色列联合对伊朗的空袭行动，而43%表示反对，29%则未有明确意见。约有九成受访者表示至少听闻过这场从上周六开始的军事行动。

对于总统特朗普过于倾向使用武力以推动美国利益的问题上，56%受访者持肯定态度。该趋势在政党支持者中尤为明显：87%民主党支持者认同这一看法，23%共和党支持者及60%无党派人士亦表示特朗普过于愿意动用军事力量。

56%受访者认为特朗普过于倾向使用武力以推动美国利益的问题上。路透社

逾半共和党人支持空袭

在共和党内部，55%表示支持空袭，13%反对，但有42%表示若行动导致美军在中东伤亡，他们可能不再支持。特朗普总统整体支持率稍降至39%，比本月早些民调下滑一个百分点。

民调在空袭初期进行，尚未反映美军首批伤亡消息。截至目前，美军已有四名官兵丧生，伊朗亦对以色列及美军设施发射导弹和无人机作为报复；三架美军战机在任务中被射落，据美方称是科威特防空系统误击所致。

此外，约45%受访者表示，若美国国内油价或汽油价格因冲突而上升，他们将较不可能支持继续进行对伊朗的军事行动。市场上布兰特原油期货价格曾一度飙升约10%，接近每桶80美元，有分析预计在冲突持续下价格可能升至100美元水平。

民调于上周末美军与以色列军事打击伊朗期间进行，并于周日结束，共访问了全美1,282名成年人，误差幅度约正负三个百分点。