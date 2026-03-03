伊朗导弹反击｜卡塔尔能源设施遇袭停产液化天然气 沙特关闭炼油厂设施 天然气价格急升

美国与以色列对伊朗发动联合空袭后，伊朗进行报复，袭击邻国能源设施，引发全球能源市场震荡。卡塔尔能源公司表示，由于设施遭军事攻击，已暂停液化天然气（LNG）生产，消息公布后，欧洲及亚洲天然气价格急升；沙特阿拉伯亦宣布暂时关闭东部拉斯坦努拉炼油厂部分设施。

卡塔尔及沙特能源设备相继受袭

卡塔尔能源公司周一发声明指，位于拉斯拉凡工业城及梅赛伊德工业城的营运设施遭袭后，已停止LNG及相关产品生产。荷兰及英国天然气基准批发价格一度飙升近50%，亚洲LNG基准价格亦上升约四成。

卡塔尔国防部早前表示，两架由伊朗发射的无人机袭击当地，一架击中梅赛伊德发电厂水塔，另一架则针对拉斯拉凡能源设施，未造成人员伤亡。官方称，所有损失将由相关部门评估，稍后公布正式报告。

卡塔尔能源设施遇袭停产液化天然气 沙特暂关闭炼油厂部分设施。路透社

沙特国防部指，两架无人机周一早上企图袭击拉斯坦努拉炼油厂，遭拦截后引发小型火警，设施受损有限，无人伤亡。该炼油厂位于东部城市达曼附近，日处理能力达55万桶，是全球最大石油加工设施之一，也是沙特能源产业的核心。

全球油价一度每桶82美元以上

袭击事件及海上运输受阻，加剧市场对供应紧张的担忧，全球油价盘中一度升逾13%至每桶82美元以上，创2025年1月以来新高。市场关注霍尔木兹海峡航运挤塞情况，该海峡承载全球约五分之一海运石油及大部分卡塔尔天然气出口。

伊朗方面表示，行动是对美国及以色列先前空袭的回应。多个海湾国家及美国联合谴责伊朗袭击，并重申自卫权利。