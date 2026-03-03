Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜特朗普称或派地面部队 透露哈梅内伊被击毙时正开早餐会

即时国际
更新时间：00:40 2026-03-03 HKT
发布时间：00:40 2026-03-03 HKT

伊朗局势未见缓和迹象，美国总统特朗普接受访问时表示，不排除向伊朗派遣美军地面部队，并指美军「大规模攻势尚未开始」。他亦透露伊朗最高领袖哈梅内伊被击杀时的情况。

大规模攻势尚未开始

特朗普接受纽约邮报访问时表示，如有必要，不排除向伊朗派遣美军地面部队，但认为「很可能毋须出动」。他称不会像历任总统般事先排除「地面部队」选项，并指整体军事行动进度较原先估计的四周时间表「大幅提前」，尤其在打击伊朗领导层方面。

特朗普向CNN访问表示，美军对伊行动的「大规模攻势尚未开始」，预告更猛烈打击即将展开；首轮空袭已击毙49名伊朗领导层人物。对于哈梅内伊死后的接班安排，他表示并不清楚，又称先前设定的四周战争时间表或「稍微超前」。他指美方除军事行动外，亦正采取其他措施协助伊朗民众推翻现政权，但呼吁当地民众暂时留在室内，因局势不安全且可能进一步恶化。

相关新闻：伊朗局势 | 特朗普：已选定3位伊朗新领导人选 但暂不会揭盅

另外，他接受福斯新闻访问时透露，在周六空袭中身亡的哈梅内伊遇袭时，正与高级助手举行早餐会议，并以为「在光天化日下属安全」。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
4小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
13小时前
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:11
伊朗局势︱哈梅内伊妻子伤重不治 美军已在伊朗建立局部空中优势
即时国际
4小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
9小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
17小时前
伊朗局势︱翁静晶徒弟滞留杜拜直击市面变空城：香港真系好好，想快啲返去 惊叹萨德系统威力
伊朗局势︱翁静晶徒弟滞留杜拜直击市面变空城：香港真系好好，想快啲返去 惊叹萨德系统威力
影视圈
8小时前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
7小时前
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
01:11
伊朗局势｜美军三架F-15战机坠落科威特 出事原因美伊说法不一
即时国际
6小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
10小时前
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
饮食
14小时前