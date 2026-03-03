伊朗局势｜特朗普称或派地面部队 透露哈梅内伊被击毙时正开早餐会

伊朗局势未见缓和迹象，美国总统特朗普接受访问时表示，不排除向伊朗派遣美军地面部队，并指美军「大规模攻势尚未开始」。他亦透露伊朗最高领袖哈梅内伊被击杀时的情况。

大规模攻势尚未开始

特朗普接受纽约邮报访问时表示，如有必要，不排除向伊朗派遣美军地面部队，但认为「很可能毋须出动」。他称不会像历任总统般事先排除「地面部队」选项，并指整体军事行动进度较原先估计的四周时间表「大幅提前」，尤其在打击伊朗领导层方面。

特朗普向CNN访问表示，美军对伊行动的「大规模攻势尚未开始」，预告更猛烈打击即将展开；首轮空袭已击毙49名伊朗领导层人物。对于哈梅内伊死后的接班安排，他表示并不清楚，又称先前设定的四周战争时间表或「稍微超前」。他指美方除军事行动外，亦正采取其他措施协助伊朗民众推翻现政权，但呼吁当地民众暂时留在室内，因局势不安全且可能进一步恶化。

相关新闻：伊朗局势 | 特朗普：已选定3位伊朗新领导人选 但暂不会揭盅

另外，他接受福斯新闻访问时透露，在周六空袭中身亡的哈梅内伊遇袭时，正与高级助手举行早餐会议，并以为「在光天化日下属安全」。