伊朗局势｜特朗普自称2次躲过伊朗暗杀「我先解决他」

即时国际
更新时间：18:11 2026-03-02 HKT
发布时间：18:11 2026-03-02 HKT

美国与以色列联手发动「史诗怒火」行动空袭伊朗，歼灭包括最高领袖哈梅内伊在内的多名伊朗高层。特朗普接受ABC News华盛顿首席记者卡尔（Jonathan Karl）电话访问时自爆曾两度遭伊朗暗杀，表示「在他抓到我之前，我已经先解决他了」。

美国情报机构先前已掌握伊朗于2024年策划刺杀特朗普的相关情报，卡尔的说决与此肳合。

美国政府新闻记者兼作家、ABC News华盛顿首席记者卡尔在X上发文指出，他与特朗普在通话中谈到哈梅内伊身亡一事时，对方坦言「伊朗曾试图暗杀他两次但都失败」。卡尔引述特朗普称：「他们试过两次，不过我先解决他了。」

卡尔进一步透露更多通话细节，特朗普在电话中兴奋表示行动相当成功，几乎将所有「有望接任伊朗最高领袖」的候选人一网打尽。特朗普评估，接下来的继任者将出乎所有人意料，因为原本被看好的接班人选都已在这次行动中丧生。

