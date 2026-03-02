伊朗导弹反击 | 突破以国防御系统 击中耶路撒冷及另一城 酿9死6伤11失踪

伊朗导弹突破以色列防御系统，击中耶路撒冷一栋建筑物，造成至少6人受伤。另外，以色列中部城市贝特谢梅什较早前受到伊朗导弹攻击，造成至少9人死亡，11人失踪。

以色列第12频道电视台周日（1日）晚播出的画面显示，数个发光物体从空中落下，耶路撒冷其中一栋建筑被击中，街道上碎片散落，并出现一个直径约10米的深坑，有车辆被损毁。

耶路撒冷警方在高速公路区域清理碎片。美联社

耶路撒冷1条主要道路上遭弹药直接撞击。美联社

以色列中部城市贝特谢梅什受到伊朗导弹攻击，造成至少9人死亡，11人失踪。新华社

贝特谢梅什有建筑物中弹受损。新华社

耶城街道现10米深坑

耶路撒冷当天晚上拉响防空警报。以色列警方表示，耶路撒冷1条主要道路上遭弹药直接撞击，并分享警方在高速公路区域清理碎片的画面。

以色列紧急医疗服务机构「红大卫盾会」指出，至少6人因伊朗攻势受伤，其中包括1名46岁男子，他被弹片击中，伤势为中度。另有5名轻伤者接受治疗。

中部城市遇袭 9死11失踪

值得注意的是，以色列中部疑似也遭到伊朗攻击。以色列Kan公共电视台和Channel 12播放的画面显示，警察和救援人员在可见损坏区域进行部署，其中一个区域位于以色列中部，另一个则在耶路撒冷地区。

以色列中部相关画面可看见受损车辆，耶路撒冷地区相关画面则显示布满碎片和石块的道路。由于军事审查缘故，媒体未透露弹药落地具体位置。

伊朗最致命反击

以色列中部城市贝特谢梅什较早前受到伊朗导弹攻击，造成至少9人死亡，11人失踪，这是自战争开始以来该国最致命的攻击。贝特谢梅什一栋房屋被爆炸摧毁，屋顶只剩扭曲的混凝土和扭曲的铁栏杆。

警方在声明中表示：「迄今已有超过45名不同程度的伤者被疏散，9名死者遗体已寻获，目前有11名失踪者尚未建立联系，并补充搜寻行动仍在进行中。

贝特谢梅什一栋房屋被爆炸摧毁，屋顶只剩扭曲的混凝土和扭曲的铁栏杆。

