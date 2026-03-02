Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗导弹反击 | 突破以国防御系统 击中耶路撒冷及另一城 酿9死6伤11失踪

即时国际
更新时间：13:12 2026-03-02 HKT
发布时间：13:12 2026-03-02 HKT

伊朗导弹突破以色列防御系统，击中耶路撒冷一栋建筑物，造成至少6人受伤。另外，以色列中部城市贝特谢梅什较早前受到伊朗导弹攻击，造成至少9人死亡，11人失踪。

以色列第12频道电视台周日（1日）晚播出的画面显示，数个发光物体从空中落下，耶路撒冷其中一栋建筑被击中，街道上碎片散落，并出现一个直径约10米的深坑，有车辆被损毁。

相关新闻：
伊朗局势｜以色列南部遇袭至少9死 内塔尼亚胡称将加强空袭德黑兰

耶路撒冷警方在高速公路区域清理碎片。美联社
耶路撒冷警方在高速公路区域清理碎片。美联社
耶路撒冷1条主要道路上遭弹药直接撞击。美联社
耶路撒冷1条主要道路上遭弹药直接撞击。美联社
以色列中部城市贝特谢梅什受到伊朗导弹攻击，造成至少9人死亡，11人失踪。新华社
以色列中部城市贝特谢梅什受到伊朗导弹攻击，造成至少9人死亡，11人失踪。新华社
贝特谢梅什有建筑物中弹受损。新华社
贝特谢梅什有建筑物中弹受损。新华社

耶城街道现10米深坑

耶路撒冷当天晚上拉响防空警报。以色列警方表示，耶路撒冷1条主要道路上遭弹药直接撞击，并分享警方在高速公路区域清理碎片的画面。

以色列紧急医疗服务机构「红大卫盾会」指出，至少6人因伊朗攻势受伤，其中包括1名46岁男子，他被弹片击中，伤势为中度。另有5名轻伤者接受治疗。

中部城市遇袭 9死11失踪

值得注意的是，以色列中部疑似也遭到伊朗攻击。以色列Kan公共电视台和Channel 12播放的画面显示，警察和救援人员在可见损坏区域进行部署，其中一个区域位于以色列中部，另一个则在耶路撒冷地区。

以色列中部相关画面可看见受损车辆，耶路撒冷地区相关画面则显示布满碎片和石块的道路。由于军事审查缘故，媒体未透露弹药落地具体位置。

伊朗最致命反击

以色列中部城市贝特谢梅什较早前受到伊朗导弹攻击，造成至少9人死亡，11人失踪，这是自战争开始以来该国最致命的攻击。贝特谢梅什一栋房屋被爆炸摧毁，屋顶只剩扭曲的混凝土和扭曲的铁栏杆。

警方在声明中表示：「迄今已有超过45名不同程度的伤者被疏散，9名死者遗体已寻获，目前有11名失踪者尚未建立联系，并补充搜寻行动仍在进行中。

贝特谢梅什一栋房屋被爆炸摧毁，屋顶只剩扭曲的混凝土和扭曲的铁栏杆。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 同意与伊朗新领导层对话︱不断更新
即时国际
1小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
22小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
4小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
5小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
2026-03-01 11:06 HKT
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
00:35
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
突发
2小时前
星岛申诉王|放蛇揭 私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次 !
04:09
星岛申诉王 | 放蛇揭私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次
放蛇直击
6小时前
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 围观者拍片亮气枪「助攻」
00:45
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 大埔反黑组接手调查
突发
4小时前
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
时事热话
3小时前