伊朗局势 | 马士基等航运巨头急绕道 加征战争附加费 MSC暂停中东订舱

因应美国与以色列攻击伊朗的军事冲突扩大，出于安全考虑，全球最大货柜航运业者正更改航运路线，避开波斯湾，恐扰乱全球商品贸易，并推升即期运价上涨。货柜航运龙头「地中海航运（MSC）」已暂停中东地区的货运订舱；航运巨企马士基（Maersk）以及德国赫伯罗特（Hapag-Lloyd ）则暂停所有通过霍尔木兹海峡的航行。

美国与以色列于在上周六（2月28日）对伊朗发动攻击。伊朗的报复行动波及整个地区，包括位于阿联酋、卡塔尔与巴林的美军基地。冲突同时拖慢包括运送石油与天然气船只在内的船舶进出霍尔木兹海峡的速度，并伴随避免通行这条狭窄水道的警告。

全球最大货柜航运业者正在更改航运路线、避开霍尔木兹海峡，以免遭战火波及。美联社

伊朗革命卫队于上周六宣布关闭霍尔木兹海峡。法新社

航运企业也避开苏彝士运河。路透社

此前，伊朗革命卫队于上周六宣布关闭霍尔木兹海峡。霍尔木兹海峡是一条战略水道，全球近1/4的海上石油供应以及大量往返海湾港口的货物都要经过这里。

避开苏彝士运河

除避开霍尔木兹海峡外，马士基表示，在也门胡塞武装组织威胁重启对与美国及以色列有关的红海货船攻击后，将改道避开苏彝士运河，改经非洲南端航行。排名第5、且与马士基组成船舶共享联盟的赫伯罗特也宣布类似改道措施。

埃及的苏彝士运河是该地区另一条至关重要的水道，连接地中海和红海，长期以来一直是欧洲通往印度洋亚洲港口的重要捷径。马士基表示，将调整船舶航线，绕过好望角（非洲南端），将使航程增加数千英里。该公司还表示，将关闭其在阿联酋、卡塔尔和阿曼的办事处。

赫伯罗德、达飞海运加征附加费

战争爆发也可能导致货物改道后在其他港口壅塞，进一步推升即期货柜运价，而运价先前已经因服务位于冲突区域的因素而上涨。

赫伯罗德周日宣布，对该区域货物每个20呎货柜加收1500美元（1.17万港元）「战争风险附加费」，自周一生效。

另一航运巨企法国达飞海运（CMA CGM）要求位于波斯湾的船舶立即避险，并暂停通过苏彝士运河，同时对该区域订舱每个20呎货柜加收2000美元（1.56万港元）的「紧急冲突附加费」。

中国最大航商中远海运表示，已进入波斯湾并完成作业的船舶「已被指示前往安全水域待命或锚泊」，公司正评估「包括潜在替代卸货港在内的各种选项」。

杜拜主要港口暂停营运

杜拜环球港务集团暂停杰贝阿里港的营运。MSC地中海航运公司表示，将暂停全球发往中东地区的所有订舱业务，直至另行通知。

根据彭博看到的一份致客户通知，作为预防性措施，杰贝阿里港所有码头的营运已暂时中止。

杰贝阿里港是中东地区最大货柜港口，也是杜拜贸易经济的核心枢纽。

