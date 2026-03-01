伊朗局势｜巴基斯坦卡拉奇美领使馆外爆冲突 至少9死25伤 警催泪气体疏散

美国与以色列对伊朗发动空袭，最高精神领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）被击毙，全球多地出现针对美国的抗议浪潮。巴基斯坦卡拉奇美国领事馆外爆发激烈示威冲突，造成至少9人死亡、约25人受伤，其中多人伤势严重。

警方催泪气体驱散人群

据巴基斯坦官员表示，愤怒示威者在领事馆外打碎窗户，警方则使用警棍及催泪气体驱散人群。路透社引述当地政府发言人称，美国领事馆保安人员曾向示威者开火。信德省内政部长表示，当局不容任何人破坏法治，将对滋事者采取行动。

据报冲突与伊朗最高领袖哈梅内伊在美以袭击中身亡的消息有关。巴基斯坦首都伊斯兰堡警方已封锁外交使馆区（Red Zone）所有通道作为预防措施。美国驻伊斯兰堡大使馆表示，正密切关注卡拉奇及拉合尔的示威情况，以及可能在当地美国设施外出现的更多抗议。

美以对伊朗的军事行动亦在其他地区引发示威。伊拉克首都巴格达有示威者试图冲击设有重兵把守的「绿区」内美国大使馆，安全部队使用警棍、实弹、催泪气体及水炮驱散人群。南美洲厄瓜多尔首都基多一处伊朗文化中心亦遭袭击，造成至少一人受伤、设施受损。警方形容事件为「侵略行为」。