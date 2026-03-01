伊朗局势．分析︱世界随时再现能源危机？ 专家解读权力交接、阵营对抗

伊朗最高领袖哈梅内伊突在美伊两军空袭中身亡，中东局势进入冷战结束以来最危险的临界点，不仅打破伊朗30多年来的内部权力结构，更可能直接引爆地区阵营对抗、能源危机与核扩散风险。多位国际与中国内地的中东问题专家指出，这一事件已从单一「斩首行动」，升级为重塑中东地缘格局、牵动全球安全的系统性冲击。

从伊朗内部来看，权力交接与路线转向已成定局。上海国际问题研究院中东研究中心主任金良祥在对上海「澎湃新闻」指出，伊朗政治体系具有较强的韧性和制度性，对重要领导人可能被暗杀也有预案和相关机制，这些特殊的机制可保证官员的更替。

重塑中东地缘格局

「这个在去年『12日战争』和莱希总统遇难均有体现，出现变故后迅速有人员接替岗位，」金良祥表示，「去年的『12日战争』爆发后，伊朗这方面更是会吸取教训，应对突发情况。」

复旦大学中东研究中心研究员邹志强也持相似观点，他向澎湃新闻表示，哈梅内伊应该对突发事故有预见和心理准备，对接班人有相关安排，伊朗接下来会尽快选出领导人，尽量的把这个政权稳定下来。

这次重大事件会否令阵营对抗全面回潮，战争风险急增？上海文汇报引述上海外国语大学中东研究所所长刘中民预测两种情况：一是可控版局部冲突，伊朗以导弹打击以色列本土、美军基地并威胁封锁霍尔木兹海峡，双方在有限损失后重回博弈；二是全面长期战争，冲突突破红线，蔓延至海湾全境，引发极端势力扩张、地区秩序崩塌等连锁反应。

中国青年报特约评论员孙德刚认为，美以此前在小规模与大规模军事行动之间摇摆不定，而随著第一阶段「斩首行动」得手，其战略野心可能进一步膨胀，目标也可能更为激进。地区冲突或由有限的小规模对抗，升级为全面「大打」，美方或试图复制「委内瑞拉模式」，彻底瓦解伊朗现政权，实现其政权更迭的目的。

升级为全面「大打」

至于事件对能源与经济层面的影响，伊朗最高领袖被「斩首」虽不意味著伊朗的政治制度已被摧毁，但中东局势恐将就此陷入持续动荡。伊朗作为地区大国，与委内瑞拉国情有本质区别，其国内局势有走向动乱的可能性。经济层面，国际油价或将被推升至每桶80美元，大宗商品、物流及交通运输成本也将随之全面上涨。若霍尔木兹海峡出现封锁，全球近三成石油运输受阻，将直接推高大宗商品与航运成本，加剧全球通胀压力。