哈梅内伊身亡｜革命卫队高级指挥官扬言 「将在战场上展示神秘武器」

美国与以色列向伊朗发动联合军事行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）身亡。



央视新闻报道，一名伊朗军方消息人士称，伊朗首次使用「法塔赫-2」高超音速巡航导弹袭击美军基地。此外，伊朗伊斯兰革命卫队今日（1日）亦宣布，从数分钟前起，对敌方发起第七轮和第八轮「真实承诺4」大规模打击行动。



2月28日，伊朗革命卫队高级指挥官贾巴里公开表示，伊朗在反击行动中所动用的导弹仅仅是「仓库里的陈旧库存」，意在暗示伊朗真正的战略底牌尚未打出。

伊朗：给侵略者带来毁灭性的打击

贾巴里又透露，伊朗即将在战场上展示并投入一系列「从未面世的神秘武器」。他强调，这些尖端装备的威力和技术水平将远超外界想像，旨在给侵略者带来毁灭性的打击。



伊朗总统佩泽希齐扬就哈梅内伊遇袭身亡同日较早前发表声明，对其遇害表示沉痛哀悼，并强调伊朗将追究相关责任。

声明称，哈梅内伊在任内带领伊朗延续前最高领袖霍梅尼所开创的道路，坚持反对压迫、维护国家独立与民族尊严。声明将哈梅内伊的遇害形容为对伊斯兰世界的重大挑战。

声明指出，伊朗将把追究此次事件相关实施者和幕后主使者的责任视为自身的「责任和合法权利」，并表示将采取必要措施予以回应。

总统在声明中呼吁全国保持团结，强调将继续沿既定方向推进国家事务，维护国家安全与稳定。

路透社较早前引述以色列官员指，已找到哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）的遗体，证实他已经死去。伊朗方面曾表示，哈梅内伊「仍在指挥战事」（commanding the field）。

伊朗最高领袖顾问拉里贾尼随后表示，伊朗临时领导委员会将于3月1日成立。伊斯兰通讯社报道，AYATOLLAH ARAFI被任命为领袖委员会法学委员，暂代最高领袖职责。



伊朗国营电视台今天报道，在最高领袖哈梅内伊于美国、以色列发动的攻击中丧生后，伊朗总统佩泽希基扬和另外两名高层官员将在过渡期间领导国家。



法新社报道，伊朗国营电视台引述哈梅内伊顾问穆赫贝尔（Mohammad Mokhber）的话报道，佩泽希基扬（Masoud Pezeshkian）、司法总监埃杰

（Gholamhossein Mohseni Ejei）和一名来自宪法监护委员会的官员将组成 3 人小组，负责监督哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）去世后的过渡时期。

消息人士指出，哈梅内伊一旦丧命，统治机关会立即寻求任命继任者，以彰显稳定和延续性。不过，伊朗最高领袖的继任程序会如何进行，目前还不是非常明确。

以色列总理内塔尼亚胡在稍早前已公开指，有很多迹象表明，伊朗最高领袖哈梅内伊已经去世。当时伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴盖伊表示，他「无法确认」在美国和以色列袭击目标中，伊朗高层领导人是否安然无恙。

美国总统特朗普较早前接受美国媒体访问时，被问及美国政府是否相信伊朗领导人已被杀。特朗普回答说：「我们认为这是事实。」

他又说：「是的，很多人被杀了。但我们并不了解全部情况，但确实很多人被杀了。这是一次威力巨大的打击。」

特朗普其后发文再次证实，哈梅内伊已在美国和以色列空袭行动中死亡。

据路透社报道，在伊朗首都德黑兰，卫星影像显示，美国和以色列对伊朗发动空袭后，伊朗最高领袖哈梅内伊的住所冒出滚滚黑烟，损毁严重。