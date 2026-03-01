伊朗局势︱波斯湾国家相继受攻击 巴林大楼遭伊朗无人机击中爆炸 科威特机场遇袭多人受伤
更新时间：01:46 2026-03-01 HKT
发布时间：01:46 2026-03-01 HKT
发布时间：01:46 2026-03-01 HKT
以色列与美国周六（28日）联手对伊朗发动空袭后，伊朗随即对美国多个据点进行报复。继阿联酋杜拜棕榈岛一间酒店被导弹碎片击中起火后，波斯湾部分地区相继遭到导弹或碎片袭击，多人受伤。
巴林及卡塔尔美军基地遇袭
巴林内政部最新声明指出，首都马纳马（Manama）数栋住宅大楼遭袭，「民防部队正在受影响地点进行消防及救援行动」，并表示更多细节将于稍后公布。另据巴林国家通讯社引述的声明称，巴林的一个美国海军基地「遭到飞弹攻击」。
邻近的科威特也遭攻击。官方新闻社报道，科威特国际机场（Kuwait International Airport）遭无人机袭击，造成部分旅客及员工轻伤，以及航站楼有限度损害。科威特民航局发言人阿卜杜拉·拉吉希（Abdullah Al-Rajhi）表示，当局已立即启动紧急程序，处理事件并确保现场安全，强调乘客与员工安全为首要任务。
科威特卫生部补充，当地共有12人因「地区事态发展」受伤，其中三名军人于阿里·萨勒姆空军基地（Ali al-Salem Air Base）遭弹片击中，目前均在医疗控制下。防卫部则指出，该基地亦遭多枚弹道导弹攻击。
在卡塔尔首都多哈，据报美军乌代德空军基地有爆炸声传出。
目前尚无官方指认攻击来源，但伊朗此前已对美以联合空袭行动进行报复，事件疑与此有关。
