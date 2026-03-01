伊朗局势︱杜拜棕榈岛酒店疑被飞弹碎片击中 入口起火冒浓烟・有片
更新时间：00:06 2026-03-01 HKT
发布时间：00:06 2026-03-01 HKT
发布时间：00:06 2026-03-01 HKT
英国广播公司（BBC）报道，阿联酋杜拜一间酒店附近上空出现烟柱。目击者提供的照片显示，位于棕榈岛的费尔蒙酒店（Fairmont The Palm）一带冒出大量浓烟。
报道引述伊朗国营媒体指，伊朗已向杜拜发动攻击，但未有说明具体目标，仅称当地有美军驻扎。阿联酋国防部则表示，已成功拦截新一轮伊朗导弹及无人机袭击。
英国天空新闻（Sky News）则指，伊朗飞弹袭击导致碎片坠落，酒店入口附近发生火警。社交媒体流传的照片显示，酒店外燃起大火，浓烟直冲半空。
杜拜当局证实，棕榈岛朱美拉地区一栋建筑物内发生事故，造成四人受伤，伤者已被送往医疗机构接受治疗。杜拜当局表示：「应急响应小组已立即部署，现场已被封锁。杜拜民防部门确认，火势已得到控制。」
阿联酋官方通讯社引述路透社称，有关拦截行动仍在进行，当局正密切监察局势发展。
最Hit
伊朗局势︱美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭 遇炸伊朗小学升至150死︱不断更新
2026-02-28 00:20 HKT
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
2026-02-27 14:47 HKT
深水埗嫖客晕倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
13小时前