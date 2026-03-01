Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱杜拜棕榈岛酒店疑被飞弹碎片击中 入口起火冒浓烟・有片

即时国际
更新时间：00:06 2026-03-01 HKT
发布时间：00:06 2026-03-01 HKT

英国广播公司（BBC）报道，阿联酋杜拜一间酒店附近上空出现烟柱。目击者提供的照片显示，位于棕榈岛的费尔蒙酒店（Fairmont The Palm）一带冒出大量浓烟。

报道引述伊朗国营媒体指，伊朗已向杜拜发动攻击，但未有说明具体目标，仅称当地有美军驻扎。阿联酋国防部则表示，已成功拦截新一轮伊朗导弹及无人机袭击。

英国天空新闻（Sky News）则指，伊朗飞弹袭击导致碎片坠落，酒店入口附近发生火警。社交媒体流传的照片显示，酒店外燃起大火，浓烟直冲半空。

杜拜当局证实，棕榈岛朱美拉地区一栋建筑物内发生事故，造成四人受伤，伤者已被送往医疗机构接受治疗。杜拜当局表示：「应急响应小组已立即部署，现场已被封锁。杜拜民防部门确认，火势已得到控制。」

阿联酋官方通讯社引述路透社称，有关拦截行动仍在进行，当局正密切监察局势发展。

