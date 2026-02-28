伊朗局势｜施纪贤：英军战机已进驻中东领空 配合盟友展开防御行动

中东局势急剧恶化，英国首相施纪贤周六（28日）发表电视讲话，证实英国战机今日已进驻中东领空。他强调，此举是区域协调防御行动的一部分，旨在保护英国国民、国家利益及盟友安全。

促伊朗放弃武器发展计划

施纪贤指出，英国在该地区拥有多样化的防御能力，并于近期进一步加强。目前，英国驻中东基地的保护及人员防护已提升至最高级别。政府正全力联系区内的英国国民，并提供一切可行支援。

在外交层面上，施纪贤表示已与「E3」成员国（英国、德国、法国）及中东多国领袖沟通。他强调，当务之急是防止局势进一步升级，并重新回到外交谈判桌上，以保障平民生命及区域和平。

施纪贤在讲话中直接向伊朗喊话，指德黑兰政府应立即停止打击行动、放弃武器发展计划，并停止对伊朗人民的暴力压迫。他直言：「这是重返谈判桌的唯一路径。」

伦敦爆发集会 民众庆祝军事行动

与此同时，伦敦街头出现多场集会。大批民众聚集在唐宁街首相府外，部分人手持代表伊朗旧王朝的「狮子与太阳」旗帜，表达对现政权的反对。有集会人士更高举前伊朗皇太子巴列维（Reza Pahlavi）的照片。

在伊朗驻伦敦大使馆外，更有移英伊朗人举行庆祝活动。现场气氛热烈，部分民众高喊「伊朗万岁、以色列万岁」等口号。巴列维的堂弟大卫·巴列维（Davoud Pahlavi）亦现身集会，引起支持者一阵起哄。有集会人士现场饮用波斯传统私酿烈酒庆祝，但亦有人担心身在伊朗家乡的亲友，指自昨晚起已与家人失联。