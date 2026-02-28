伊朗局势︱油轮纷纷避走霍尔木兹海峡　有原油价格飙升12%

随著美国与以色列于2月28日对伊朗发动大规模军事打击，全球最重要的能源航道霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）局势陷入极度不安。多家国际船东为规避战火风险，已纷纷下令旗下油轮避开该水域或暂停航行，令该地区的航运已陷入停滞状态。

相关新闻：伊朗局势︱美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭 伊朗导弹袭美驻巴林海军基地︱不断更新

美以向伊朗发动军事行动。法新社

多家油轮暂缓通过霍尔木兹海峡

根据彭博社汇编的船舶追踪数据显示，尽管霍尔木兹海峡目前技术上仍处于开放状态，但大量油轮已在海峡入口内外停滞不前。多家大型船东对过境政策采取极其谨慎的态度，已有3家船东明确表示，正在重新审视其过境政策，甚至有船东直言，目前的航行建议实际上已等同于「非正式关闭」该关键航道。

相关新闻：伊朗局势︱在伊华人德黑兰亲历轰炸 通讯中断机场关闭陆路求生

船只聚集海峡入口静观其变

由于担心遭到导弹或无人机误伤，目前仅有少数船只维持通行，多数油轮选择在安全海域待命。一家航运公司已正式建议旗下所有船舶，在该区域必须保持最高度的警觉，并视情况调整航线。

相关新闻：伊朗局势︱伊朗流亡王子力撑「史诗怒火」行动 吁民众重返街头推翻专制政权

多家纷纷下令旗下油轮避开航行霍尔木兹海峡。(法新社)

零售交易产品显示油价暴涨

若这条承载全球约五分之一石油供应的咽喉要道持续受阻，将对全球能源供应链造成难以估计的打击。但由于今次冲突爆发于周六，主流原油期货市场目前处于休市状态，暂时无法反映正式交易员的评估。

然而，根据IG集团运营的零售交易产品数据显示，西德州原油（WTI）价格已一度飙升至每桶75.33美元，较周五收盘价大幅上涨约12%。