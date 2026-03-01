伊朗局势︱美以发动「史诗怒火」突袭 伊朗小学遭炸毁增至148死

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动。



最新消息指出，美以军事行动中遭袭的伊朗小学死亡人数升至约148人，另有95人受伤。

相关新闻：伊朗局势︱美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭 伊朗导弹袭美驻巴林海军基地︱不断更新

美以向伊朗发动军事行动。法新社

美以向伊朗发动军事行动。法新社

相关新闻：伊朗局势︱在伊华人德黑兰亲历轰炸 通讯中断机场关闭陆路求生