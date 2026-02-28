Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱美以发动「史诗怒火」突袭伊朗　南部小学遭炸毁酿85死约80伤

更新时间：22:31 2026-02-28 HKT
发布时间：22:31 2026-02-28 HKT

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动。伊朗首都德黑兰市中心及多处地方发生爆炸，冒出浓烟，伊朗及后反击，向以色列发射多枚导弹，并空袭美国在中东的多个军事基地。

相关新闻：伊朗局势︱美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭 伊朗导弹袭美驻巴林海军基地︱不断更新

美以向伊朗发动军事行动。法新社
据伊朗媒体，在美国和以色列军事行动中遭袭的伊朗小学死亡人数升至约70人，另有90余人受伤。

香港时间周六晚上11时许，央视报道，遇难者人数已上升至85人。

相关新闻：伊朗局势︱在伊华人德黑兰亲历轰炸 通讯中断机场关闭陆路求生

 

美以向伊朗发动军事行动。美联社
