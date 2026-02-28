Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本斑尾高原滑雪场雪崩　5游客受困包括2台湾男女

即时国际
更新时间：20:10 2026-02-28 HKT
发布时间：20:10 2026-02-28 HKT

日本知名的跨县滑雪胜地斑尾高原（Madarao Kogen）滑雪场，于今日（28 日）下午惊传雪崩意外，共有5名游客在滑雪期间被卷入积雪中，其中包括2名来自台湾的旅客，幸滑雪场巡逻队迅速展开救援，所有受困人士已全数获救，目前伤者意识清醒，情况稳定。

4人送院接受进一步治疗

日媒《SBC信越放送》报道，事发于当地时间下午2时许，地点位在横跨新潟县妙高市与长野县饭山市的斑尾高原滑雪场上方区域。消防单位接获报案，指场内发生雪崩并波及5名游客，滑雪场巡逻人员随即在现场展开搜救，并成功将所有人救出。

在遭卷入雪崩的5人中，包括一名40多岁男性、一名14岁男童，以及一对来自台湾的男女。救援人员随后安排将其中4人送往医院接受检查与治疗。目前所有伤者意识清醒，情况稳定。

事后，斑尾高原滑雪场已暂时封闭相关区域，并提醒游客注意安全，而警方及消防单位正调查雪崩的确切成因。

