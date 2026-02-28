Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱特朗普呼吁伊朗民众接管政权 「几代人唯一一次机会」

更新时间：16:29 2026-02-28 HKT
发布时间：16:29 2026-02-28 HKT

美国及以色列联手空袭伊朗首都德黑兰，中东局势濒临失控。美国总统特朗普（Donald Trump）随即发表一段措辞极为强硬的视像讲话，直接向伊朗人民发出呼吁，煽动他们把握时机，「夺回你们的政府」（take over your government）。特朗普更扬言，美国将以「压倒性的力量」支持他们，形容这可能是「几代人唯一的一次机会」。

相关新闻：伊朗局势︱美国以色列发动空袭 伊朗官员：德黑兰正筹备「毁灭性」报复︱不断更新

美国将以「压倒性的力量」支持

在这段于社交平台发布的影片中，特朗普直接对伊朗人民喊话，鼓励他们在美军的军事行动结束后，立即采取行动。「当我们结束后，就去夺回你们的政府。那将是属于你们的。这可能将是你们几代人唯一的一次机会。」

特朗普在讲话中，将自己的行动描绘成其历任前总统都不敢采取的果断之举。

吁军事行动后采取果断之举

「多年来，你们一直请求美国的帮助，但你们从未得到。没有一位总统愿意做我今晚愿意做的事。现在，你们有了一位正在给予你们所想的总统，所以，让我们看看你们如何回应。」他说。

相关新闻：伊朗局势︱特朗普承认对该国发动重大作战行动 「伊朗永远不能拥核武」

他进一步以极具煽动性的言辞承诺美国的支持：「美国正以压倒性的力量和毁灭性的武力支持你们。现在，是时候掌控你们自己的命运，去释放那近在咫尺的、繁荣而光辉的未来了。」

在影片的结尾，特朗普发出了最后的行动号召：「这是行动的时刻。不要让它溜走。」

