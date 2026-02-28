德国总理访华︱默茨感慨本国生产力不行 公开赞「看看中国多努力」

德国总理默茨2月26日走访杭州宇树科技等中国科企后，结束为期两天的中国首次访问。返回柏林后，他27日在一场公开演讲，直言此次中国之行让他深刻感受到，「德国生产力不行了，看看中国有多努力」。

当地时间2月27日，默茨在回到德国后发表演讲，期间不停摇动高大的身体，激动地说：「我们现在的竞争力已经不够强了。每个人都说『我已经做了很多』，这固然没错。但如果你刚从中国回来，就会更深刻地感受到，凭借所谓的『工作与生活的平衡』，以及每周四天的工作制，已经无法维持德国的长远的繁荣。」

近年来，中国产业实力不断崛起，著实令老牌工业强国德国的危机感与日俱增。德国政界及企业对中国的态度也出现分歧。

「现在我们必须加倍努力了！」默茨表示，「中国已跻身世界大国行列，我们的对华政策必须考虑到这一点。今天，没有人可以绕开中国，如果没有北京的参与，重大的国际政治问题就无法得到解决。」默茨并补充道，中德应携手共同应对全球性挑战。