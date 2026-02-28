伊朗局势︱美国以色列「诱敌计划」成真？ 拆解德黑兰大爆炸背后军事战略与政治博弈

美伊在日内瓦举行的最新一轮核谈判未能取得突破，中东局势全面升级。



美联社报道，以色列国防部长称该国已袭击伊朗并宣布进入紧急状态。德黑兰市中心传出爆炸声，多枚飞弹击中德黑兰大学街及共和国广场地区，伊朗最高领袖哈梅内伊的办公室附近亦遭到攻击；以色列全境同样响起警报。以色列安全官员随后证实，此次代号行动由以色列与美国共同执行，双方为此已秘密筹备数月之久 。

美以向伊朗发动军事行动。法新社

特朗普对伊强硬时序线

自特朗普（Donald Trump）重新入主白宫以来，对伊朗的军事威胁不断升级。

综合多个传媒报道，上年（2025年）6月，特朗普在「锤子行动」（Operation Hammer）中，派遣美军隐形轰炸机袭击伊朗三处浓缩铀设施，并向伊朗发出「60天达成核协议」的最后通牒 。

至2025年12月底，特朗普在海湖庄园会见以色列总理内塔尼亚胡，特朗普向对方明确表示，若美伊未能达成协议并配合美方条件，将全力支持以色列摧毁伊朗的弹道导弹计划。



而美军及情报部门当时已开始讨论，以色列对伊朗发动新一轮打击的可能性，以及美军可如何提供协助。数星期后，特朗普再公开警告，若伊朗试图重建核设施，美军将「立即」采取军事行动 。

「福特号」航母奔赴中东。美联社

在袭击发生前一周（2026年2月20日），特朗普表示，伊朗必须在10至15天限期内就核计划达成协议，否则将会有不好的事发生。



数天前，有美媒披露，华府高层正讨论让以色列率先对伊朗发动打击，借此诱使德黑兰反击，为美军随后展开的大规模「灭国级」军事行动制造民意借口。官员透露，打击目标清单已锁定伊朗核设施、导弹基地，甚至包括针对最高领袖哈梅内伊的「斩首行动」，务求一举瘫痪德黑兰指挥中枢。

此时，中东已集结两个航母战斗群及数十架尖端战机，规模之大为2003年以来首见。12 架F-22「猛禽」战斗机已进驻以色列，这是美军首次在该国部署作战飞机。

昨天（27日），由于美伊在日内瓦举行的最新一轮核谈判未能取得突破，中国与美国罕见地接连发布紧急通知，敦促本国公民尽快撤离伊朗及以色列等地区。

外交部提醒在伊朗的中国公民尽快撤离。

两国开战主要诱因

引发本次军事行动的核心原因在于伊朗核问题的谈判彻底破裂，以及以色列感到的迫切安全威胁。

事实上，美国与伊朗代表团今年在瑞士日内瓦进行多次间接会谈，但双方在解除制裁与限制核计划等核心议题上依然存在巨大分歧。据报，伊朗拒绝美方多项关键提议，包括将高浓缩铀转移至海外、停止铀浓缩活动，以及拆除部分核设施。德黑兰方面坚持，其核权利必须得到承认，并拒绝将导弹计划等非核议题纳入谈判。

美国在阿曼斡旋下，与伊朗进行间接谈判。美联社

另外，以色列情报指，伊朗正迅速重建大规模弹道导弹库，足以穿透以方的防御系统，这被视为以色列无法接受的红线，加上伊朗支持的「抵抗之弧」伙伴（如黎巴嫩真主党）活动频繁，美以两国决定采取联合行动，以武力彻底消除德黑兰对区域稳定的威胁 。

